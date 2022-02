Supervivientes de Tenerife’86

«Recuerdo que la Peña San Benito ya se encontraba en el pabellón desde por la mañana; y durante nuestro partido el pabellón estaba a tope. Comentamos que como jugáramos mal nos iban a criticar por todos lados», así rememora José Carlos Hernández Rizo lo ocurrido el sábado 13 de diciembre de 1986 en el Palacio de los Deportes de la capital chicharrera, cuando el CajaCanarias se midió al Joventut en calidad de anfitrión de la Copa del Rey celebrada en Tenerife.

Rizo era el técnico de un conjunto, el canarista, que protagonizó dos temporadas para enmarcar (sendos sextos puestos ligueros), pero que en aquella ocasión no pudo dar la sorpresa ante la potente Penya (92-97) pese a que los isleños estuvieron «casi siempre dentro de un partido que fue precioso». «Tengo grabado en la memoria que un triple lejanísimo del matraco Margall fue la jugada clave que rompió el encuentro», cuenta con meridiana claridad el extécnico.

Pese a no lograr el pase a las semifinales –en un torneo que acabaría ganando el Barça a la propia Penya–, en el CajaCanarias acabaron satisfechos con la imagen dada. Cumplieron los aurinegros, y de sobra, con la «responsabilidad de que no se podía fastidiar», con un mal partido, su condición de equipo local. Buen sabor de boca para los actores principales, y también para los secundarios, caso de Juan Méndez, en ese momento escolta del cuadro lagunero, pero que en aquellos cuartos no disfrutó ni un solo segundo de juego. «Momentos como aquellos o los ascensos fueron la bomba, con una afición totalmente volcada», recuerda pese a ello el palmero.

Ambos, Hernández-Rizo y Méndez, son los únicos supervivientes de aquella eliminatoria entre aurinegros y verdinegros que todavía mantienen algún tipo de relación con alguno de los dos equipos. El primero ejerce como representante y patrono de la Fundación, mientras que el otro ostenta el cargo de responsable del departamento de Eventos del club. A los dos les tocó vivir otra época y, por extensión, Copas del Rey diferentes a las actuales. Como la de casa. «Aquello era todo muy rudimentario», recuerda Juan sobre un evento que «no tiene nada que ver con la organización de una Copa ahora, con la Fanzone y todo eso que se monta alrededor», ratifica José Carlos. «Es que, como equipo de casa, ni nos concentramos en el hotel», añade.

Y no le falta razón a ambos, ya que aquella Copa del Rey de Tenerife dio la sensación de haberse desarrollado un poco manga por hombro. Desde las fechas (diciembre y con una final en martes), pasando por la incertidumbre, hasta un par de días antes de iniciarse el evento, de si habría o no televisión; o la presencia de unos 3.000 aficionados en las gradas del Palacio de los Deportes para presenciar el entrenamiento previo al cruce de cuartos del Real Madrid... por orden del concejal de Deportes Toni Bello y pese a la negativa inicial de Lolo Sainz, técnico de los blancos.

El CB Canarias de ahora tiene la suerte de disfrutar de otro tipo de lujos, hasta el punto de que «venir aquí ha dejado de ser casi la última opción a convertirse en una posibilidad en la que el jugador sabe que incluso va a ganar menos dinero que en otro sitio a cambio de una mayor estabilidad y calidad de vida», según advierte Méndez. El Rana recuerda, en este sentido, la sensación de un compañero protagonista de aquel CajaCanarias 86/87: «Salva Díez vino hace un par de años y le enseñamos las oficinas, el vestuario y el resto de instalaciones y se quedó alucinado».

Fue, con todo, «una época maravillosa» en la que se obraron «dos milagros deportivos», a entender de Hernández-Rizo, pese a que el Canarias de aquella época y el actual «sean incomparables y sin que guarden apenas similitud alguna», expresa el extécnico, que incluso rememora una situación que habla por sí sola de las limitaciones del equipo: «Me acuerdo de ir a jugar Madrid con solo nueve jugadores y tuvimos que llamar a un sobrino de Paqui Sanz [el médico], que vive en Madrid, para que nos ayudara a hacer cinco contra cinco en el entrenamiento».

Tampoco se parece el Canarias de la década de los 80 con el actual en lo que a reparto de minutos se refiere. Antes era habitual ver a varios jugadores no sentarse ni un solo segundo; ahora llegar a 30 minutos de promedio ya se califica como una salvajada. «¡Pero si éramos ocho! Aíto todavía no había inventado la rotación, pero es que aún con ella había equipos que no podíamos rotar», apunta Rizo, que también saca a la palestra «un partido, en el Luther» cuando sentó «a Eddie [Phillips] para que descansara un poco». «Y el público la cogió conmigo», apunta con una sonrisa.

Era un estatus casi inviolable, con el que en los equipos de zona media apenas existía el fondo de armario. «Nuestros jugadores desde el octavo hasta el duodécimo de la plantilla nos ayudaron muchísimo cuando realmente no tenían participación alguna; gente de las islas que trabajaban al máximo y se sentían útiles», explica Rizo.

Un papel secundario

Un papel secundario que precisamente le tocó vivir en aquel Canarias a Juan Méndez. En la Copa –en esos cuartos solo Carmelo Cabrera y Paco Solé tuvieron minutos saliendo desde el banco– y en buena parte de aquella temporada. «En Primera podía jugar tanto en el dos como en el tres, pero en ACB solo le daba para hacer de escolta», apunta Rizo. Y ahí la puerta «la cerró» Germán González. «Como no le mandara con un martillo en la cabeza y lo lesionara, no había manera de sacarlo de la cancha porque era muy competitivo en los partidos y en los entrenos», recuerda el palmero entre risas.

Es por ello que el Rana se puede poner en la piel de jugadores como Tobias Borg y Sean Smith, con apenas minutos en lo que llevamos de curso. «En el momento en el que fichan creo que tienen claro el papel que les puede tocar desarrollar dentro del equipo. No percibo en ningún momento mal rollo, y de hecho los ves en el banquillo como están totalmente implicados», comenta el exjugador isleño. «Tobias ha jugado más y sabe a donde viene, y para Smith es una oportunidad para tratar de integrarse y empezar a demostrar en la ACB lo que ya había demostrado en la LEB», añade Rizo, para el que el problema solo podría originarse «si no jugara alguno de los nueve o diez principales».

Una aportación residual que en la actualidad la condicionan los primeros espadas aurinegros. Ejemplos paralelos al que en su día fuera el citado Germán González, la pieza que permitió a ese Canarias dar un salto de calidad respecto a la mayoría de los equipos en los que «había dos jugadores importantes y ya está; el que acertara con ellos tenía mucho ganado», según apunta Rizo en referencia a su dupla Eddie Phillips y Mike Harper. «Nosotros jugábamos para meter balones dentro a los americanos, aunque con Germán el equipo empezó a tener otras opciones desde fuera», comenta Juan. «Carmelo [Cabrera] estaba por encima de la programación táctica y en un rol particular que nos dio gloria, pero Salva Díez era mi extensión en la cancha y su misión era tener entretenidos a los tres tenientes coroneles repartiendo balones», ratifica Rizo.

Y volviendo a la impronta dejada por aquella pareja, Philips y Harper marcaron un antes y un después en la historia del CB Canarias. ¿Comparable con lo que vienen haciendo estos años Huertas y Shermadini? Para Méndez su «buen hacer es evidente, pero la diferencia es que a su alrededor tienen un ejército de compañeros con un nivel tremendo». «Contar con un base y un pívot desequilibrantes es lo que anhela cualquier entrenador, pero también intervienen muchos más jugadores que hacen posible que ellos dos destaquen», señala en la misma línea José Carlos.

Sabedor de que es necesario dar con la tecla, Rizo pone énfasis en la labor del que ahora ocupa el que fuera su puesto. «El mérito es de Txus y su cuerpo técnico, porque tienes a dos jugadores con un talento y una personalidad enormes, pero hay que ubicarlos para que rindan y que los otros tres no solo no estorben, sino que ayuden y además se aprovechen», señala sobre los entrenadores de este CB Canarias. «Les han dado las herramientas para que desarrollen toda su creatividad», insiste.

Historia al margen, y a solo unas horas de un nuevo duelo entre el Lenovo Tenerife y el Joventut, tanto Hernández-Rizo como Méndez prevén un partido igualado. «No va a tener nada que ver y la clave será llegar con opciones al final», dice el primero en relación a lo ocurrido al sábado, con cierto temor a que la Penya «salga con el cuchillo entre los dientes para resarcirse de la derrota». Un factor con el que, sin embargo, no está de acuerdo José Carlos: «No creo que el equipo se confíe». «Lo que también tengo claro es que este Canarias compite siempre; ganar ya dependerá de los aciertos de los dos», añade el veterano exentrenador. «La Copa ya es un motivo de satisfacción, hay que ir a disfrutarla y, si cuadra que se puede ganar, pues meterse en semifinales», expresa el Rana como consejo y a modo de cierre. Palabra de supervivientes aurinegros.

La de mañana será la tercera vez que el CB Canarias y el Joventut se crucen en unos cuartos de final de la Copa del rey. Y es que tras verse las caras en Tenerife laguneros y badaloneses se volvieron a enfrentar en la edición de 1987 celebrada en Valladolid. Un partido saldado con clara derrota (87-107), pero sobre todo con «una imagen penosa a todos los nivele», según recuerda Hernández Rizo en relación al acto de indisciplina protagonizado por Phillips. «Eddie voló con el equipo y su familia, e incluso cenó con nosotros, pero ya en el desayuno ya no lo vimos... Resulta que se había ido desde Valladolid hasta Barajas a buscar unos regalos porque coincidía que después de la Copa se marchaba con su mujer para Estados Unidos. Ya había ocurrido lo del Sur [el altercado con disparos en una discoteca], y aunque deportivamente íbamos bien, estábamos en una situación difícil», recuerda el entonces técnico de aquella plantilla. «Ver si llegaba o no, el ambiente... Finalmente llegó, pero con el partido ya empezado. Lo puse a jugar, pero aquello ya fue un desastre», añade José Carlos sobre el que sería el último encuentro como canarista de Phillips y Mike Harper. Luego llegarían Kenny Perry y Ricky Winslow y el Canarias logró repetir la sexta plaza liguera de la campaña anterior.

La Copa del 87 y la espantada de Phillips