Vidorreta: “Mis hijos juegan al fútbol porque es más democrático que el baloncesto”

La tradicional encuesta que la ACB realiza entre los técnicos de sus 18 equipos en los días previos a la Copa del Rey parece este curso más polarizada que nunca en favor de los grandes. Ni uno solo de los técnicos ve al Breogán ni al Murcia capaces de doblegar ni al Real Madrid ni al Valencia respectivamente en la ronda de cuartos.

Solo uno (5,55%) da opciones al Manresa en su cruce contra el Barça, mientras que dos, Vidorreta y otro colega, meten al Lenovo Tenerife en semifinales tras su eliminatoria frente al Joventut. Un desequilibrio que para el entrenador canarista también tiene su reflejo en el entorno cestista, hasta el punto de revelar que sus hijos “juegan al fútbol porque es un deporte más democrático” que aquel con el que su progenitor lleva vinculado décadas.

“Hay que valorar que los expertos sitúan dos eliminatorias al cien por cien, otra al 95 y otra al 90; y habría que preguntarse si esto hace afición. Que de siete partidos que se jugarán, los cuatro primeros ya estén, según los expertos, definidos de antemano... No sé si eso contribuye a que la Copa alcance el nivel que todos queremos que alcance, y que en mi opinión se está perdiendo”, ha apuntado Txus Vidorreta a modo de reflexión sobre la cita a jugar en Granada a partir de este jueves.

“Creo que para nosotros, en este baloncesto elitista que nos ha tocado vivir, es un triunfo estar en la Copa del Rey, y todavía es mayor triunfo ser capaces de meternos en semifinales de Copa, así como de Liga”, destacó Vidorreta sobre los méritos de su equipo en estos últimos tiempos.

Para el entrenador canarista “habría que plantearse qué estamos haciendo con el baloncesto cuando, según los expertos, hay un 97 por ciento de posibilidades de que en las semifinales estén Valencia, Joventut, Barça y Real Madrid”, se preguntó el responsable del banquillo aurinegro antes de insistir en los números. “Los 12 últimos campeonatos se los han repartido entre dos equipos [Real Madrid y Barça], que además han jugado ocho finales [entre ellos]. Y todo eso coincide cuando el torneo empezó a ser elitista, que es cuando se hicieron los cabezas de serie”, expuso el bilbaíno.

Recordó Vidorreta que “antes eso no pasaba”. “Que yo empezara, ascendiera a la ACB en 1993 y no pudiera debutar hasta 2004 porque había un canon económico que impedía que un equipo ascendiera; un canon que se ha mantenido muchos años y ha imposibilitado los ascensos a muchos clubes, incluido el Canarias, que tuvo que renunciar [hasta la compra de la plaza al Alicante]”, recordó a modo de ejemplos, sobre lo sucedido tiempos atrás. “O que este año, por méritos deportivos, debiéramos estar en la Euroliga”, añadió en relación a la tercera plaza de los suyos en la campaña anterior.

“Me preguntan muchas veces por qué mis hijos juegan al fútbol. Y me he terminado dado cuenta que juegan al fútbol porque es mucho más democrático. No es elitista. Todo esto que pasa en el baloncesto no sucede en el fútbol, no es algo que me esté inventando”, comentó como caso particular. “Y además la Copa del Rey es a sorteo puro. Por eso mis hijos juegan al fútbol”, concluyó.