Badalona vale todo un tesoro

Los canaristas han experimentado una mejoría en el juego y en resultados durante los últimos 20 días, lo que le ha servido para rearmarse después de un bajón físico importante que hizo dudar al mejor de los aficionados entre mediados del mes de diciembre y enero. Al final, una buena racha de resultados positivos le posibilitaron clasificarse a la Copa del Rey que inaugura este jueves, también, contra el Juventud de Badalona; y pasar al Top 16 de la Basketball Champions League. Caprichos del bombo.

El Lenovo ha mejorado sustancialmente su defensa, lo que le ha supuesto que en los últimos cuatro encuentros de Liga ACB (UCAM Murcia, Burgos, Valencia y otra vez UCAM Murcia) haya encajado 78 puntos por partido frente a los 83 que ha metido. Y esa media de puntos en contra bajan aún más si se tienen en cuenta los tres últimos encuentros disputados en la BCL, contra el Falco Szombathely (73-79), Estrasburgo (67-85) y Rytas Vilnius (89-75).

Precisamente, la defensa siempre ha sido una de los signos de identidad del equipo, gente con ‘hambre’ de balón para controlar el rebote de defensivo y armar el ataque. Si bien es verdad que detrás las cosas han mejorado, en ataque se nota el buen momento de forma del cuarteto conformado por Marcelinho Huertas, Gio Shermadini, Sasu Salin y Kyle Wiltjer, que han vuelto por sus fueros para seguir siendo una de las mayores amenazas de la ACB. Vuelve la solvencia moviendo el balón y regresan los puntos.

El uruguayo Bruno Fitipaldo no está descartado para jugar en Badalona después del golpe que sufrió esta semana ante el Rytas Vilnius, por lo que Txus Vidorreta viaja con todo el equipo a una de las canchas más difíciles de la ACB.

En la memoria queda el encuentro de la primera vuelta disputado en el mes de octubre en el que el Canarias cedió por 72-79 en el pabellón Santiago Martín ante un Juventud de Badalona, que de la mano de su técnico Carles Durán, ha crecido hasta convertirse en uno de los grupos más peligrosos de la competición.

Los verdinegros suman 11 victorias y 7 derrotas frente las 10 y las 8 del Lenovo. Tras 18 encuentros disputados suman una media a favor de 82 puntos por partido, los mismos que los aurinegros; y números parecidos en los tantos en contra, ya que la Penya encaja 79 puntos por partido frente a los 80,3 de los tinerfeños.

La experiencia y la polivalencia son claves para explicar el rendimiento del Juventud este año y buena muestra de ello es el dúo de bases, Guillem Vives y el excanarista Ferrán Bassas; unos escoltas y aleros con conocida solvencia como Pau Ribas, Joel Parra y la última perla de la cantera, Pep Busquets; y la fuerza de Ante Tomic junto a Dereck Willis y Simon Birgander.

Un equipo de cuidado el que el toca esta jornada al Lenovo.

Txus Vidorreta: «Defender bien»

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, aseguró ayer en la previa del encuentro ante el Juventud de Badalona que como equipo «tenemos que defender bien porque se trata de un conjunto con muchas armas anotadoras. Para nosotros está siendo una constante sacrificar mucho por cada rebote y es fundamental porque al margen de no conceder segundas opciones, podemos tener algunas oportunidades para contraatacar». El técnico vasco señaló que «en una cancha complicada como es el Olimpic de Badalona también necesitas hacer bien las cosas en ataque, pero si no partimos de una buena defensa, de un buen trabajo de rebote y jugar, al menos, con la misma energía que ellos están desplegando en los inicios de partido, pues será imposible» tener la opción de ganar. Para el partido ante el Juventud, Vidorreta confirmó ayer que solo tiene la duda de Bruno Fitipaldo, lesionado en el partido de la BCL ante el Rytas. Señaló al respecto que los ‘fisios’ están trabajando con él y «si no se resiente puede estar para el partido».