Shermadini se pone a velocidad crucero

Una lesión primero y un segundo parón forzado a causa del covid después no habían permitido a Gio Shermadini alcanzar su habitual rendimiento de las últimas temporadas. Ahora, pese al maratón de encuentros en poco más de tres semanas, el georgiano parece haber recobrado la impronta que tanta influencia tiene para el Lenovo Tenerife.

Cuando Shermadini sufrió el pasado 25 de septiembre la fractura apófisis transversa en la zona lumbar derecha durante el tramo final del encuentro que midió a su equipo contra el Bilbao, el georgiano acumulaba 101 encuentros ininterrumpidos en la ACB. La mayoría con la camiseta del Lenovo Tenerife. Una continuidad que seguramente ayudara a explicar su excelso rendimiento en el conjunto aurinegro, con el que, por ejemplo, se proclamó MVP de la última fase regular de la ACB.

Esa línea regular, sin embargo, ya se ha visto cercenada un par de ocasiones en lo que se lleva disputado de la campaña 21/22. No solo por el citado contratiempo físico, sino también por la ya habitual ventana FIBA de noviembre y, posteriormente, a causa del brote de covid que a finales de 2021 afectó a todo el plantel de Txus Vidorreta.

Ahora, superados por el momento esos semáforos rojos, Gio vuelve a acercarse mucho al jugador determinante que tan clave ha sido para este CB Canarias. Eso es lo que al menos está quedando patente en los ocho encuentros que el cuadro lagunero lleva disputados desde que logró dar esquinazo a la pandemia. Tanto en la BCL como en la ACB, competiciones en las que el georgiano ha sido clave para la clasificación copera e igualmente para la presencia del club aurinegro en el Round of 16.

Resulta complicado negar la influencia que viene teniendo Shermadini en esta exigente tramo del curso. Así, lo entiende de forma meridiana Vidorreta, hasta el punto que en este tramo de ocho partidos el georgiano ha sido el único que ha salido siempre en el cinco inicial. Es también Gio el jugador con más minutos en pista desde el 12 enero, fecha en la que el Canarias regresó a la actividad oficial tras 22 días sin competir.

En este lapso Shermadini promedia 28 minutos y 41 segundos por encuentro. Mucho más que los algo más de 23 por duelo que hizo en ACB en la campaña 20/21. De hecho, en cuatro de estos ocho últimos partidos el interior canarista ha superado la barrera de los 30 minutos. En todo el curso anterior -más de 50 partidos jugados- Gio pasó de esta barrera solo en tres ocasiones. Un tope que en este poco menos de un mes solo ha conocido Sasu Salin: 31:24 en el partido celebrado en Turquía.

Sin hacer unos números excesivamente brillantes, Shermadini sí ha tirado de regularidad y efectividad en sus comparecencias más recientes. No ha bajado nunca de los 10 puntos anotados y solo en uno de estos duelos no ha alcanzado los dobles dígitos en valoración. Cercano al 65 por ciento de acierto en el tiro de dos, y rondando el 90 de puntería e los libres, el interior canarista promedia en este tramo 14,87 puntos, lo que unido a sus 8,1 rebotes por compromiso lo llevan a 20,25 de valoración. Y eso que en la BCL las faltas recibidas (promedia 6,8 en los últimos cinco compromisos) no suman en la estadística.

Esa notable trayectoria reciente ha permitido a Shermadini empezar a asomar la cabeza en algunos apartados estadísticos. En ACB acaba la primera vuelta como el quinto en valoración (17,6), siendo además el tercero en faltas recibidas (4,5) y el segundo en tiros libres convertidos (4,3). En la BCL, por su parte, el jugador del club aurinegro ya es el segundo más valorado con 20,6 créditos de media y el más valioso de entre los equipos que todavía siguen en el torneo. Su nominación a posible MVP de enero es otro síntoma de que el mejor Gio está de vuelta.