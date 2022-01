Joan evita el desastre

Cuando peor lo estaba pasando, cuando más colapsado estaba en ataque, y cuando había permitido crecerse del todo al Pinar Karsiyaka (61-64). El Lenovo Tenerife logró este jueves la clasificación para el Round of 16 de la Basketball Champions League gracias a un pletórico final (74-71) en el que Joan Sastre evitó lo que pintaba a eliminación gracias a un epílogo primoroso, yéndose hasta los 11 puntos en apenas tres minutos. El balear sacó a relucir su habitual frialdad para salvar a los suyos, que previamente no habían sido capaces de hacer valer, y hasta en varias ocasiones, sendas rentas de 15 puntos. Shermadini, con 10 puntos y nueve rebotes, y Huertas, autor de 11 asistencias, también colaboraron en el agónico triunfo canarista.

Con un quinteto inédito (con Doornekamp al cuatro sobre Mbaye y Rodríguez de tres), la puesta en escena canarista fue más que aceptable y equilibrada, con triple de Salin, canasta marca dela casa de Huertas, y Shermadini sacando tajada de su fiabilidad en el tiro libre (7-3). Pese a comenzar a errar algunas situaciones liberadas, en especial desde el perímetro, una notable aplicación atrás mantuvo siempre por delante a los de Vidorreta, que además lograron meter en dos faltas a Colson tras apenas cuatro minutos de juego.

Tuvo el conjunto aurinegro algunos problemas para atar en corto el 1x1 hacia dentro de los pequeños del Pinar (canastas de Taylor y Korkmaz), a lo que añadió alguna pérdida gratuita. Sin embargo, las buenas prestaciones en línea de pase y, en su defecto, el control del rebote defensivo, permitieron al Lenovo correr en un par de ocasiones y mantener a buen recaudo su delantera, fijada en seis puntos al término del primer acto tras reverso por línea de fondo de Fran Guerra (17-11).

Resuelta la incógnita de saber si al Canarias le había afectado moralmente su derrota de 48 horas antes, el equipo aurinegro, ya con su segunda unidad en pista, pareció jugar más suelto, a la vez que traspasó todo tipo de prisas a un rival por momentos pasado de revoluciones. Así, con los triples de Wiltjer y Todorovic los isleños se dispararon por encima de la decena (24-13).

Pero más allá de su acierto en acciones ofensivas, el Lenovo dio continuidad a su esfuerzo en campo propio, con muy buenas prestaciones de Todorovic y Sastre, convirtiéndose el balear en una pesadilla para Blackman. Se explica así que el cuadro turco solo hubiera sumado cinco canastas en juego después de casi 15 minutos de partido (28-13 tras parcial de 13-2).

Trató de agarrarse al duelo el Pinar desde el tiro libre (7/9 en el segundo cuarto) y con un triple de Colson (29-18), pero ahí los laguneros respondieron saliendo bien de la presión rival desde línea de fondo, con tres puntos de Doornekamp, una canasta de Shermadini y otro triple de Todorovic para volver al +15 (37-22). Como dos días antes el Canarias tuvo a su oponente contra las cuerdas, y como en el citadp segundo duelo de la eliminatoria, no fue capaz de terminar de tumbarlo. Y es que un 3+1 de Colson y un triple final de Korzmaz -en sendas defensas deficientes- dieron aire al Pinar antes de afrontar la segunda mitad (37-29).

Se topó el Canarias a la vuelta de vestuarios con la terceras faltas de Salin y Doornekamp en menos de un minuto, pero el obligado cambio de fichas no hizo titubear a los aurinegros, que firmaron un parcial de 7-0 (incluidas una canasta casi detrás del aro de Sergio y un triple de Todorovic) para volver a poner tierra de por medio (44-29). Estirón momentáneo, porque entre la fiabilidad de Colson en el tiro libre y la aparición de Tyus aprovechando algún desajuste defensivo, el Pinar volvió a poner el gancho (46-38).

Wiltjer sostuvo al Lenovo (triple y reverso con la izquierda para el 51-40), pero el equipo canarista enlazó varios ataques sin demasiado criterio y demasiadas revoluciones, y dio una nueva oportunidad a su rival. Ahí, la dentellada del Pinar, liderado por Mbaye, fue mayor que las anteriores, y pese al triple de Fitipaldo (56-46), volvió a echar el resto para dejar su desventaja en solo cinco puntos (tras triple de Blackmon) antes de afrontar los diez minutos finales (58-53).

Ya atenazado por los nervios, el Canarias solo fue capaz de producir en uno (canasta de Shermadini) de los nueve primeros ataques del cuarto periodo. Pecado capital que en un principio quedó en falta menos grave toda vez que el Pinar tampoco estuvo nada fino en sus acciones ofensivas. Sin embargo, los turcos, con más deseo, empezaron a hacer daño en el rebote ofensivo para dejar la renta en su mínima expresión (60-59, 36').

Con Doornekamp aprovechando solo uno de tres tiros libres y Shermadini haciendo su cuarta personal (por unos instantes jugó sin poste puro el Canarias), el Punar logró hurgar en la herida abierta para igualar (61-61) y terminar de meter el miedo en el cuerpo a un equipo totalmente atenazado. El 0/2 en los libres de Wiltjer, un ejemplo más.

Mbaye culminó la remontada turca con un triple (61-64) que pudo ser como un puñal definitivo para el Lenovo. Pero no, cuando más tocado debía estar, el cuadro isleño respondió de inmediato. Y lo hizo con el que quizá sea su hombre más frío, el que más ausente y plano parece durante buena parte del tiempo que está en cancha: Joan Sastre. El balear respondió desde el 6,75 en el siguiente ataque y ya un poco más tarde (66-66), crecido, se atrevió con otros dos intentos de tres en los que no les tembló el pulso (72-66, a 1'07”) y a continuación con una puerta atrás para el 74-68. Un triple de Mbaye y dos libres errados por Doornekamp pusieron el suspense a 15 segundos del final, pero el palmeo ofensivo de Shermadini hacia fuera y el jugar a la perfección a las cuatro esquinas le dio al Canarias para meterse en el Rounf of 16.