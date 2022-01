Vidorreta: «No mantuvimos el nivel al final»

Para Txus Vidorreta, entrenador del Lenovo Tenerife, el de ayer fue «un partido duro» y a la vez «muy igualado». «Por momentos hemos jugado un muy buen baloncesto pero no hemos sido capaces de mantener ese nivel en el último cuarto», se lamentó el preparador del cuadro lagunero, para el resultó clave el agujero que hubo en su propio rebote. «Nos han castigado especialmente en el rebote ofensivo, logrando 20 puntos más que en el partido anterior, y eso ha sido decisivo», explicaba el preparador bilbaíno.

Vidorreta también felicitó al Karsiyaka por «la gran atmósfera» que logró crear en favor de sus jugadores, así como por el «trabajo en los últimos 15 minutos para recuperar la diferencia en contra». El preparador canarista se resignaba a «ver el partido de nuevo dentro del avión de vuelta y, sobre todo, preparar al equipo mentalmente y también en su recuperación física» de cara al decisivo choque de mañana.

Cuestionado por qué tipo de duelo espera en el Santiago Martín, el técnico del Lenovo Tenerife no se mojó. «Si fuera bueno prediciendo no sería entrenador, estaría viviendo en las Seychelles», dijo de forma irónica. Sí habló al respecto Huertas, que espera «un encuentro realmente duro». «Tendremos que mejorar algunas cosas, no cometer ciertos errores y además jugar un buen baloncesto durante muchos minutos», expresó el veterano base del conjunto lagunero.

La plantilla canarista regresó anoche en un vuelo chárter, durmió en Madrid y hoy volará hasta Tenerife. Está previsto que los de Vidorreta se ejerciten en el Santiago Martín nada más llegar.