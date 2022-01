Destacó anoche Vidorreta el «buen tono defensivo» del Lenovo en un partido en el que «tocaba notar la inactividad, especialmente en los porcentajes de tiro», todo lo contrario que un Pinar «muy acertado». «El equipo siguió con fe y trabajando duro atrás», reseñó el preparador aurinegro, que no escondió un bajón atrás «a partir del 30-25», así como que los suyos pagaron «el no meter varios tiros». «Era un día para defender y luchar por cada rebote defensivo, para jugar a un tanteo corto si hacía falta...Y eso lo ha entendido muy bien el equipo, que en la segunda parte ha defendido de una forma extraordinaria, dejando que solo anotaran 29 puntos», explicó el técnico del Lenovo, para el que la clave estuvo «en algunos ajustes realizados». «Lo importante es que Tyus fue el que anotó, y ellos no lo hicieron de tres al haber cambiado la manera de defender el bloqueo directo», especificó el preparador aurinegro, también satisfecho por «el dominio del rebote, especialmente en aro propio» «Es una victoria de mucho valor», añadió.

Cuestionado por la descalificante a Fitipaldo por dos técnicas, Vidorreta expresó que «es una broma haber acabado tres a tres» en este tipo de infracciones. «Durante todo el partido hubo un equipo que protestó muchísimo más que el otro», comentó el preparador isleño, «en desacuerdo» por las dos sanciones por flopping que se llevaron los aurinegros. «Pero estamos contentos porque hemos ganado y aunque trato de vivir la vida con ilusión, esta competición me la está quitando desde hace tiempo», añadió.