Aniano Cabrera: "Se intenta mantener el negocio sin tener en cuenta al jugador"

¿Cómo han sido estos diez días para el CB Canarias?

Pues muy intensos y complicados porque una vez confirmado el brote lo importante era que el estado de salud de los jugadores fuera el mejor posible, y luego esperar al periodo necesario para que las pruebas fueran negativas y la plantilla volviera a estar disponible para entrenar. Eso te merma, porque en apenas un mes y algo, con la Ventana y la pandemia, hemos sufrido dos parones. Veremos cómo somos capaces de volver a activar al equipo y estar en unas condiciones mínimamente correctas para volver a competir.

¿Han vivido mucha incertidumbre?

Sí, porque al principio hubo una serie de contagios, luego cayó otra parte de la expedición, y eso podía implicar más afectados en contactos estrechos...

Supongo que será diferente este parón al de la Ventana FIBA. ¿Peor?

En el primero perdimos ocho jugadores y ahora son 12. El primero por tema deportivo y ahora por el covid, pero esos dos parones colectivos en tan poco tiempo afecta. Ya lo hizo con la Ventana de noviembre en el plano deportivo; espero que ahora no nos afecte tanto en el plano deportivo.

Pero a toro pasado, y sin que parezca que haya consecuencias graves, ¿era mejor que el equipo pasara esto de golpe y no a cuentagotas?

Bueno, habría que definir qué son consecuencias graves, porque al equipo no se le ve bien del todo en el regreso al trabajo. No sabremos realmente cómo está hasta que haya más actividad, pero sí es verdad que el ritmo no es el mismo que había el 17 o 18 de diciembre. Espero que no nos afecte en la vuelta a la competición.

¿Es al menos un factor atenuante que a la misma vez que el Canarias también se hayan visto obligados a parar todos los demás clubes?

No, al contrario. Porque salvo el Manresa, los más perjudicados hemos sido nosotros. No tiene nada que ver el que dejen de entrenarse dos o tres jugadores, que nuestro caso, con 12 jugadores y cinco técnicos afectados.

Viendo los contagios masivos en estas fechas, ¿no sería ideal buscar un pequeño parón en las competiciones?

Es que no estamos hablando solo de la Liga Endesa, sino que también hay que valorar el resto de competiciones europeas, que no van a mover el calendario; y además ya estamos recibiendo convocatorias de jugadores para la Ventana de febrero. Al final estamos intentando mantener el negocio sin tener en cuenta lo importante, que son los jugadores. Porque todo este mundillo lo mueven los deportistas y quizá estamos ante un momento, con tantos contagios, en el que sería ideal parar, reflexionar y reajustar y recomponer los calendarios. Pero para eso debe haber diálogo entre todos los entes deportivos; y precisamente ahí no estamos los clubes.

¿Eso que comenta sí sería posible en verano?

Creo que hace unos meses, y ahí sí nos incluimos nosotros, que esto podría suceder, sino que se hicieron los calendarios pensando en la vuelta a la normalidad, cuando todavía no existe. Habría que intentar que existieran huecos a lo largo de la temporada para recuperar posibles partidos aplazados. Lo importante es que ahora mismo debemos recuperar varios partidos.

Hablaba antes de precipitación para volver a jugar. Finalmente el partido contra el Burgos no se celebrará este sábado. Sin la incidencia del covid, ¿hubiera preferido aguantar un poco más para la disputa de ese encuentro?

Sí, sí. De hecho se pidió posponerlo hasta el domingo y ganar algo más de tiempo, ya que en la última Asamblea se definió que el mínimo eran tres días de entrenamientos desde que estuviera disponible todo el grupo. En nuestro caso ese tercer día era con viaje de por medio y quizá nos faltaba un día.

Ahora ni sábado ni domingo. ¿Cambia mucho lo que está por venir para el Canarias?

Influye en muchos aspectos, no solo el deportivo, que es el prioritario, sino también en el logístico. No es nada cómodo tener que disputar un buen número de partidos entre el 12 y el 30 de enero, recuperando tres encuentros de la ACB, más un play in de la BCL. Cada organización trata de cumplir con la hoja de ruta para salvar su calendario, y en este aspecto no se tiene en cuenta la carga que vamos a tener que soportar tanto de encuentros como de viajes.

Precisamente con todo lo que queda por delante, en especialmente en las próximas semanas, ¿es soportable esto para la salud de los jugadores?

Dependerá de cómo se distribuyan esos partidos atrasados, pero indudablemente jugar un día sí, un día no y un día sí, podría estar bien en un momento en el que ya estás rodado, pero ahora, saliendo de un parón, no nos beneficia. Pero es lo que está aprobado y tenemos que tratar de competir. Solo espero que el virus ya no nos afecte más en lo que queda de temporada.

Lo único real es que con el del Burgos ya son tres los partidos de Liga Endesa que tienen sin fecha definida...

Sí. Y en el aire también el encuentro del Real Betis del domingo 16 porque ahora mismo ellos están con un brote y no sabemos cuál será su situación. Pero insisto, cuantos más partidos se retrasen, pues deportivamente no es bueno, y saludablemente para los jugadores es una locura. Nosotros no tenemos la capacidad de los grandes clubes para desplazarnos, y además vivimos en una Isla; y eso hay que tenerlo en cuenta.

¿Se acabarán jugando todos los partidos de la primera vuelta antes del día 30?

Sé que la ACB está tratando de cuadrar lo máximo posible el número de partidos, aunque hay que valorar que el haber anulado por completo la última jornada, cada vez son menos las fechas, a lo que hay que sumar que hay otros de los próximos días que, como el nuestro contra el Burgos, se podrían suspender. Veo muy difícil llegar a cumplir con todos los encuentros, porque, ojalá que no, en cualquier momento puede caer otro. Estamos en medio de un rebrote de la pandemia y el calendario se podría ver muy afectado.

¿Habría que cambiar algo más del protocolo?

Ya se ha cambiado en medio de la carrera y ese cambio se ha aprobado, fijando en nueve jugadores profesionales y un entrenador o ayudante el mínimo para poder competir. Pero es verdad que igual deberíamos contemplar ciertos aspectos mientras esta pandemia siga tan activa.

¿Existe riesgo de que este curso acabe en burbuja como el de hace dos temporadas?

No, porque precisamente con nueve jugadores y entrenador se puede competir. No veo la burbuja.

¿Ha hecho cálculos de lo que necesita el Lenovo Tenerife para estar en la Copa?

Mi único cálculo es que podamos seguir entrenando con cierta normalidad para llegar al siguiente partido lo mejor posible. Tratar de ganarlo, el que sea, y luego seguir compitiendo.