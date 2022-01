El virus se carga toda la jornada en la ACB

Como si de fichas de dominó se tratará, los encuentros correspondientes a la decimosexta jornada de la liga Endesa –a jugar inicialmente entre ayer y hoy– han tenido que claudicar ante la incidencia del covid 19. Bien por casos aislados, bien por algún brote generalizado –como le ha ocurrido al Lenovo Tenerife–, e incluso por incidencias en los dos equipos que debían enfrentarse entre sí. Con el BAXI Manresa ya en proceso de recuperación tras haber sido azotado por el virus hace un par de semanas, luego fueron cayeron otros conjuntos. El último, el Gran Canaria, lo que aplaza por completo la competición en este inicio de 2022.

El arranque del nuevo año natural terminó de certificar lo que ya se apuntaba por culpa de varios argumentos. Por un lado, la mayor incidencia y transmisión de la variante ómicron, y por otro el cambio y endurecimiento de los protocolos a la hora de controlar la existencia o no del virus en un equipo. A ello se unen las fechas navideñas, que han permitido el descanso en varios de los conjuntos y, por extensión, una probable relajación por parte de los implicados en las medidas a seguir. Con ocho encuentros ya suspendidos pocas horas después de haber arrancado el 2022, ayer la puntilla la puso el Valencia-Gran Canaria, fijado inicialmente para esta noche. Con el cuadro taronja recuperándose por completo del brote que le afectara semanas atrás, la suspensión la ha originado la aparición de tres positivos en el Gran Canaria, que por tercera vez es presa del virus. Los claretianos ya se vieron mermados a mediados de noviembre con los positivos de Brussino y Stevic, hace apenas unos días vieron como perdían a Kalipha Diop por el mismo motivo, mientras que en esta ocasión han sido tres los nuevos afectados.

Inconvenientes para algunos equipos –que se ven obligados a parar en su trabajo diario–, pero sobre todo para la ACB, que trabaja a destajo para intentar de reubicar los encuentros aplazados o sin fecha previa definida, ahora mismo ya un total de 15: uno de la jornada 11, cuatro de la decimoquinta, los nueve marcados para la decimosexta, y además el derbi Barça-Joventut de la decimoséptima. Sin embargo, esta cascada de suspensiones y la recuperación de algunos equipos, concretamente Manresa y Real Madrid, ha abierto la puerta a la ACB para tratar de ir recolocando piezas de este puzle.

Así, la liga ha vuelto a posponer los partidos Barça-Baxi Manresa (jornada 14) y Joventut Badalona-Real Madrid (jornada 15), fijados en un primer momento para este miércoles, y que finalmente se jugarán el domingo 9 de enero a las 16:00 y 18:15 horas, respectivamente. Además, el Baxi Manresa-Real Madrid, correspondiente a la jornada 17 y programado inicialmente para el 9 de enero, se adelanta a este martes, a las 20:00 horas.

Entre medio el cuadro manresano jugará contra el Hapoel Jerusalem el jueves día 6 a las 11:30 en el choque que tiene pendiente de la fase de grupos de la Basketball Champions League. Un duelo que afecta indirectamente al Lenovo Tenerife, que conocerá tras dicho duelo su rival en el play in. Será el citado conjunto israelí si el Manresa gana el día de Reyes, o bien el Pinar Karsiyaka turco si los de Pedro Martínez –con apenas 36 horas desde descanso desde su envite anterior– caen derrotados. Dicha eliminatoria para tratar de meterse en el Round of 16 no comenzaría para los laguneros hasta el 11 u 12 de enero en un primer partido a jugar en el Santiago Martín. Si no se producen contratiempos de última hora, el regreso competitivo del plantel preparado por Txus Vidorreta se produciría el sábado 8 de enero con motivo de su visita al San Pablo Burgos, conjunto golpeado también por el virus en fechas previas, pero que por ahora parece mantenerse al margen de estos últimos brotes.