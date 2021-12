El 6 de enero empieza el puzle

Dos partidos pendientes –Valencia y Murcia–, un tercero que tampoco se celebrará en tiempo y forma –el primero del play in–, la limitación a causa de los compromisos de los respectivos rivales, y la seria amenaza de que la cascada de casos de covid que vienen floreciendo en estos últimos días provoquen más aplazamientos. No son pocos los condicionantes que rodean a la mayor parte de los clubes de la ACB y, más concretamente a un Lenovo Tenerife que deberá hacer encaje de bolillos para ponerse al día. Una obra de ingeniería que podría arrancar, al menos de forma indirecta, el próximo 6 de enero.

Y es que para el día de Reyes está fijado el Manresa-Hapoel Jerusalem, aplazado inicialmente a ayer, pero de nuevo pospuesto ya que los catalanes todavía no han recuperado a todos sus efectivos. A partir de ese momento el Lenovo conocerá a su rival en el play in de la BCL, que sería el Pinar Karsiyaka en caso de que Hapoel derrote al BAXI. Ya el 8 los de Vidorreta afrontarían su visita al Burgos para jugar el primer duelo de la eliminatoria continental el 11. Ahí se le abre una ventana al Canarias para disputar el 14, bien recibiendo al Valencia (que el 12 juega Eurocup en Alemania y podría volar de forma directa a la Isla) o bien viajando para medirse al Murcia, ya que la ACB no exige que los partidos aplazados se recuperen en orden cronológico al calendario original. Todo antes de recibir al Real Betis el 16. El 19 sería –a domicilio– el segundo duelo del play in, y el 22 los aurinegros recibirían al Fuenlabrada.

Si dicho cruce europeo lo solventa el Canarias por la vía rápida, se abren varios escenarios para los de Vidorreta. En caso de victoria, los isleños empezarían a jugar el Round of 16, pero si se salda con derrota tendrían la ocasión de terminar de ponerse al día en ACB, casi sobre la bocina del plazo dado para definir los clasificados a la Copa del Rey. Lo ideal para los canaristas, medirse al UCAM Murcia el 25 o el 26 para luego empatar con su visita al Valencia –ya en el duelo de la segunda vuelta–, previsto para el sábado 29. Tener que irse a un tercer partido del play in sería sinónimo de que la posible participación copera de los isleños se definiría por porcentaje de triunfos, mientras que el teórico partido de la primera jornada del Round of 16 tendría que desplazarse al término de dicha fase regular: 29 o 30 de marzo. Y es que ahora mismo el calendario ya no da para mucho más.

Sasu Salin publicó ayer en su cuenta de Instagram una foto en la que se le veía ejercitándose en el Santiago Martín junto a dos de sus compañeros, Bruno Fitipaldo y Sean Smith, por ahora a salvo del covid.