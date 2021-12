«Han impuesto su atleticismo»

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, consideró ayer, tras perder ante el Barça que la clave del choque no estuvo realmente en el rebote sino «en la buena defensa que realizó el Barça» y los «desaciertos» en las situaciones en las que sus jugadores tuvieron ventaja. «Creo que el Barcelona ha podido imponer su atleticismo con una buena defensa que nos ha colapsado nuestro ataque, lo que unido al desacierto nuestro en los tiros de tres puntos y, además, el acierto del rival en ese aspecto, les ha permitido tener un triunfo holgado y merecido», destacó el entrenador del equipo tinerfeño.

«El equipo ha tenido mucha fe hasta la mitad del cuarto periodo, en el que, tras el 50-55 han vuelto a superar la decena de ventaja que ha decidido el partido», reconoció Vidorreta, para el que también fueron determinantes, previamente, «tres regalos en un momento del tercer cuarto que el Barça ha traducido en seis puntos». Se lamentó el preparador de la falta de puntería de sus jugadores en los instantes importantes del choque. «Hemos tenido muchos tiros buenos y ellos también han tirado varias veces con jugadores menos habituales, pero ellos sí han acertado y nosotros no. Eso es lo que te hace perder la confianza. Creo que en el baloncesto hay que estar preparado para anotar en cualquier momento y tomar buenas decisiones», argumentó el bilbaíno.

«Lo que tenemos que hacer es recuperar nuestro nivel habitual de confianza, intensidad, ritmo y energía, que sí lo tuvimos en los dos primeros cuartos y parte del tercero, pero que no es suficiente para enfrentarte contra el Barcelona», dijo igualmente el preparador lagunero.

Tras el desgaste que para el Barça supuso el haber jugado el viernes por la noche, Vidorreta consideraba que ayer el Canarias «tenía delante una oportunidad» de tumbar al conjunto culé. «Pero no fuimos capaces de ir a por ella», se lamentó tras «un partido no muy bueno», si bien le restó relevancia a que los aurinegros encadenen tres derrotas. «En el equipo se debe instalar de nuevo esa máxima ambición que se ejemplifica, por ejemplo, metiendo los tiros abiertos, porque es que ha habido varios airballs», a la vez que pidió el «no frustrarse en cosas exteriores», explicó, antes de destacar que el de ayer fue «un arbitraje valiente». «No estamos con ese punto de chispa que teníamos el día del Granca. El parón no nos ha venido bien y ahora debemos conectarnos y exigirnos más dentro de nuestro juego colectivo», añadió como deseo de cara al futuro más cercano.

Por su parte, Sarunas Jasikevicius, entrenador del Barça, se mostró muy satisfecho por el triunfo. «Hemos conseguido algunos objetivos importantes para nosotros. Lo primero que hemos logrado es ganar en una cancha muy difícil y ante un rival muy bueno».