Deki, el regreso de un guerrero

Quince meses y dos días después de haberse roto por segunda vez en apenas tres años, Dejan Todorovic vuelve a ver la luz. Tras haber estado ya en algunas convocatorias previas de la BCL, el serbio pudo por fin saltar el miércoles a la cancha en el duelo que midió al Lenovo contra el MHP Riesen. Lo hizo durante algo menos de cinco minutos y no en el mejor escenario, ya que fue una de las víctimas del parcial 2-23 con el que los germanos encarrilaron el duelo. Se le vio con deseo, tal vez hasta demasiado. También falto de ritmo y algo torpón. Erró su único tiro a canasta. Nada sorpresivo dada la gravedad de su afección. Pasará tiempo para volver a ver al mejor Deki, pero al menos él ya ha vuelto a sonreír.

«Los primeros siete u ocho meses, en los que tienes que hacer todo tipo de ejercicios, y encima de una manera muy estática, fueron aburridos», reconoce el exterior aurinegro en un documento audiovisual editado por el club canarista. «Se te hace todo más difícil mentalmente y es donde más sufres», añade sobre esa parte de la baja. Un plazo quizá por encima de lo habitual, aunque el propio jugador no tiene dicha percepción. «En el tiempo en el que he estado haciendo la recuperación me ha ido todo muy bien, y dentro de los plazos que planeamos», aclara.

Habla también Todorovic de aquel 6 de septiembre de 2020, en un amistoso contra el Estudiantes, y cuando un mal apoyo en una contra le dejó sin el curso 20/21. «El momento en el que me lesioné lo recordaré toda mi vida», rememora sobre un desenlace que pudo haber sido fatal. «Me pasé más de media hora llorando y ahí estaba convencido de que no iba a jugar más a baloncesto. Me encontraba totalmente deprimido y convencido de que iba a dejar todo esto», admite Dejan. Su cambio de parecer llegó gracias a varios factores. Uno de ellos, hablar con su «madre» y con su «novia». El otro principal, cuando le «confirmaron que se «había roto de nuevo el ligamento cruzado». «Ahí me dije que iba a ir a por todas. A saco para volver y para hacerlo en mejores condiciones de las que estaba», afirma con rotundidad.

Quince meses después Deki está de vuelta. «He mejorado mucho, he madurado y he aprendido muchas cosas, centrándome en mi cuerpo en general, que es lo que me hace disfrutar y lo que me permite jugar al baloncesto», señala. Ahora, el guerrero tiene que volver a pelear en la cancha.