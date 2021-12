Pese a la derrota, Vidorreta dijo anoche estar «muy contento» por haber logrado la «clasificación a falta de una jornada», en referencia a haberse asegurado su presencia en el play in. «Sobre todo por hacerlo en una competición en la que el arbitraje es netamente casero, y hasta hoy nosotros hemos jugado cinco partidos fuera por el criterio que nos toca; pero aún así hemos sido capaces de ganar tres. Por eso tiene más valor la clasificación», argumentó en tono irónico sobre el arbitraje que tuvo que soportar su equipo ayer.

En relación a la imagen de su equipo, el técnico del Lenovo destacó que «hizo un gran segundo tiempo» después de «un primero en el hay que felicitar al Riesen porque ha estado acertadísimo, siendo superior». «Pero luego luchamos a muerte para darle la vuelta al partido, aunque no fue posible. El primer tiempo me deja muy frío y el segundo me dice que volvemos a ser el equipo que queremos ser», explica sobre las dos caras de los suyos. En ese sentido, Vidorreta considera clave «entrar en los partidos antes, y más en una competición en la que tanto se penaliza» al Canarias.

Al ser insistido por la cantidad de técnicas señaladas al Lenovo, Vidorreta no cree que le hayan «cogido la matrícula». «A mí no», respondió, si bien reconoció que le «sorprendió la que» le «pitaron en la primera parte». «A quienes le pitan muchas es a los jugadores, y por cosas nimias», añadió, antes de recordar que, «desde que está aquí, a Huertas solo lo han descalificado en la BCL».