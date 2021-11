«Trabajo a diario para intentar ir a un Eurobasket o un Mundial»

Supongo que más que satisfecho por esta segunda convocatoria por parte de Sergio Scariolo...

La verdad que sí. Es un orgullo estar aquí y estoy con una ilusión enorme. Ya conocía más o menos la dinámica de la selección, pero me siento igual de contento que la primera vez.

Mejor no parar que haber tenido una semana de vacaciones...

Hombre, eso siempre. Estar aquí es algo fantástico y el poder jugar estos dos partidos es algo increíble. Ya ganamos el primero, que pese al resultado fue un encuentro duro, y ahora nos estamos preparando para tratar de ganar también el segundo.

Todavía quedan prácticamente dos años para el Mundial 2023, pero sin los dos hermanos Gasol y en medio de un cierto relevo generacional, ¿esos jugadores como usted que quizá hasta ahora solo servían para hacer el trabajo sucio en las Ventanas, se les abre ahora una puerta para estar en la lista definitiva de grandes competiciones?

Bueno, es verdad que el hecho de que los hermanos Gasol ya no estén hace que queden algunas plazas libres en esa posición para jugadores que vienen desde atrás y trabajando durante muchos años para poder estar en la absoluta. Personalmente yo estoy trabajando día a día para intentar llegar ahí. Son metas que te pones en tu carrera deportiva para intentar cumplirlas poco a poco; y una de las que me faltan es estar presente en un Eurobasket o en un Mundial. Y estoy trabajando para ello. ¿Por qué no?

Sin los jugadores de Euroliga ni NBA, al menos en estas próximas ventanas tampoco parece haber muchos jugadores que puedan discutirle a Fran Guerra su presencia en las listas de Scariolo...

Bueno... Siempre hay pívots españoles en ACB que pueden venir a la selección, como por ejemplo lo demostró en el primer partido Yankuba Sima. También entra en juego un poco la suerte. Yo me lo tomo como el resultado de un trabajo de muchos años y como un momento más aprendizaje.

Estamos acostumbrados a una selección española que en estos últimos lustros siempre ha luchado por medallas. ¿Existe una presión extra de los actuales convocados sabiendo que esta España es la actual campeona del mundo y que la clasificación para la siguiente edición es casi algo obligado?

Hombre, la selección española siempre ha sido envidiada por muchos países, sobre todo por la clase de jugadores que somos. Por talento, por visión de juego... Y más o menos nos podemos tomar como una obligación el estar en todas las competiciones importantes, ya sea Eurobasket, Mundial o Juegos Olímpicos.

El Lenovo Tenerife llega a esta Ventana tras ganar al Granca, después de un gran partido, y un balance de 8-3. ¿Fue un derbi perfecto?

Sí. Sabíamos que iba a ser un buen encuentro y con mucho ambiente. Se vivió algo muy bonito y al final la victoria se quedó en casa, que es lo que queríamos. Además con un muy buen juego, con Aaron muy bien, Marce, Bruno... Compartimos muy bien el balón y eso fue clave para lograr esa victoria.

Usted está al otro lado del espejo, pero el otro día su técnico Txus Vidorreta expresó su malestar por quedarse sin ocho de los jugadores del Lenovo por culpa de esta Ventana. ¿También considera usted injusto el que el equipo se vea obligado a parar y que se exponga a lesiones?

Es verdad que las Ventanas suponen un riesgo por el tema de las lesiones, sí. Pero al final lo debemos tomar como algo positivo porque los jugadores que estamos con las selecciones no nos paramos, seguimos entrenando, también en lo físico, y además disputando partidos. Para los jugadores es un privilegio estar convocados por nuestras respectivas selecciones.

Ese 8-3 actual en ACB no es tan bueno como el del año pasado a estas alturas, pero entiendo que lo hubieran firmado a principio de temporada con los ojos cerrados...

¡Hombre, claro! Estar terceros ahora mismo en la Liga Endesa, con ocho victorias y solo a dos del Real Madrid y del Barcelona... Si lo tenemos que hablar antes de empezar la temporada lo habríamos firmado. También es verdad que con el equipo que tenemos confiábamos en que antes o después podíamos estar arriba, aunque este año la competición está más igualada y no podemos relajarnos lo más mínimo. Ahora, en diciembre, nos viene un calendario fuerte, con Manresa y Fuenlabrada fuera, y después Barça y Valencia en casa. Son cuatro partidos muy difíciles que trataremos de ganar.

Y la Champions...

Sí, sí, la Champions. Sobre todo el Riesen en nuestra casa, que un equipo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la ACB. Si les podemos ganar de más de 12 puntos [la diferencia por la que perdió el Lenovo en la primera vuelta] pues mejor, aunque lo principal es llevarnos los dos partidos que nos quedan, ese y el del Sassari, para librarnos de esa eliminatoria que nos tocaría si no somos primeros de grupo.

¿Se le puede decir ya a la afición del Canarias que vaya sacando ya billete para la Copa del Rey de Granada?

¡Ja, ja, ja! Ahí tengo que ser sincero y decir que sí. Debemos tener claro que todavía todo puede pasar, pero nuestra ambición es meternos en la Copa. Llegar a 11 victorias cuanto antes para quedarnos totalmente tranquilos.

¿Cree que serán necesarios tantos triunfos?

Ahora mismo tenemos ocho, pero es que la frontera del noveno no está tan lejos. Está todo muy igualado, por lo que la idea tiene que ser ir partido a partido, tratar de ganar sobre todos los de casa a Barça y Valencia, e intentar rascar fuera en Manresa, Fuenlabrada, Murcia y Burgos. Debemos ser sólidos.

Aunque quizá hablaba de 11 victorias porque en su cabeza está ser de nuevo cabeza de serie...

Bueno, primero meternos y después ya se verá qué opciones tenemos de ser cabezas de serie o no. Pero primero meternos de forma matemática.