Txus: «Recuperamos al mejor Gio»

En general, afirmó que «todos» sus jugadores «aportaron muchísimo» en la conquista de la victoria. «Tuvimos enfrente a un rival de primer orden, como demuestra su clasificación y su juego», opinó antes de poner un par de ejemplos del potencial visitante. «Cuando pudimos ahogar a Slaughter, aparecían otros como Shurna, y se mantuvieron vivos casi hasta el final», comentó Txus, a quien no le pareció tan influyente que el Gran Canaria perdiera a Pustovyi por personales. A su juicio, las claves fueron otras, como «las canastas fáciles en la pintura de Gio tras un buen trabajo colectivo», el más que correcto funcionamiento defensivo o la capacidad para controlar el rebote. «Fue una victoria muy trabajada y colectiva, pero con un brillo especial de algunos, como Gio». Vidorreta remarcó que tanto Lenovo como Gran Canaria supieron exprimir «al máximo» sus opciones y ofrecieron un «gran baloncesto, cada uno con su estilo y en un ambiente» que le gustaría disfrutar con más frecuencia, «no solo en los derbis».

«Ellos comenzaron un poco mejor, anotando con bastante facilidad, y nosotros tuvimos unos minutos muy buenos, pero cuando cogimos 10 puntos de ventaja, cometimos errores y tuvimos pérdidas que ellos aprovecharon para llegar al descanso con un empate», resumió Vidorreta para referirse a continuación a los dos últimos cuartos. «El tercero fue de máxima igualdad», señaló. «Ahí no fuimos capaces de anotar situaciones fáciles en la pintura o tiros de tres abiertos», lamentó. «Y en el cuarto irrumpió el mejor Gio. Dio un recital. Fue clave junto al trabajo defensivo del equipo para contrarrestar el grandísimo acierto anotador de Shurna, así que estamos muy satisfechos por la victoria, porque ha sido ante un gran rival, y también por el ambiente», manifestó Vidorreta.

También acabó satisfecho Marcelinho Huertas. «Un derbi siempre tiene un sabor especial y este más. Ha sido genial con la grada llena, y queríamos ganar. Los dos hemos tenido un día inspirado, con un marcador alto para ser un derbi», dijo el paulista e los micrófonos de Movistar, antes de acordarse de la Isla Bonita. «Si todos podemos colaborar con La Palma mejor y así puede recuperarse más fácilmente de este gran problema», añadió.

Fisac, «decepcionado» con los árbitros

Porfi Fisac se marchó del Santiago Martín doblemente dolido, por la derrota y por su descalificación. El técnico del Gran Canaria se mostró «decepcionado» con los árbitros. «Es difícil hablar en caliente», dijo. «Reconozco que me he sentido decepcionado», continuó el entrenador antes de aclarar que respeta «muchísimo» al colectivo arbitral. «Igual que yo, ellos se pueden equivocar, pero tienen que entender que lo más importante es juzgar a la gente con respeto y con decisiones correctas», añadió Fisac, lamentando haber «perjudicado» a su equipo sin la intención de hacerlo. «Me lo han provocado y no me siento persona porque han intentado que sea un poco robot y nosotros también jugamos. No ha estado correcto un árbitro que lleva mucho tiempo en la Liga, no ha actuado bien conmigo», concluyó en referencia a Miguel Ángel Pérez Pérez.