El lado científico del derbi

Desde que erupcionó el volcán de La Palma hace ya dos meses (61 días), una de las caras más visibles que se asocia con la información volcánica desde la Isla Bonita es la del investigador del Instituto Geográfico Nacional, Stavros Meletlidis. Tuvo que producirse el salto inicial de lava desde Cumbre Vieja para que el aviso que el científico griego había realizado ocho días antes diera paso al partido más importante que está jugando la Isla más occidental del Archipiélago bajo el manto de magma que se dibuja en el panorama palmero.

En este partido determinante, Meletlidis avisa del tramo de partido que se está jugando: «Estamos al final del tercer cuarto, entrando ya en el último, en el que seguro que habrá todavía algún triple que nos sorprenda, y en el que esperemos que no se produzca ninguna lesión más de aquí al final del encuentro», asimila el geólogo.

El científico griego, amante de la canasta, se declara seguidor canarista hasta el punto de que es asiduo a los encuentros que se disputan en el Santiago Martín. Eso sí, también reconoce la labor del conjunto claretiano. «Llegué hace 21 años a España y siempre he seguido el baloncesto, me sorprende cómo en unas Islas puede haber unos equipos de estas dimensiones, pero es magnífico para el deporte», incide Meletlidis, que además resalta el calado del actual derbi: «Con acciones benéficas como las que han tomado el Canarias y el Granca, con la donación de las ventas de las camisetas, hay que tener en cuenta el factor social que poseen los clubes».

Nacido en Salónica hace 54 años, vivió una de las épocas gloriosas del baloncesto en el país de la cultura antigua. «La década de los 80 en Grecia sirvió para que el baloncesto le ganara terreno al fútbol, que es el deporte rey. Todos nos fijábamos en Nikos Galis cuando ganó el Europeo en 1987», cuenta desde la loma de Tajuya.

Treinta años atrás, enrolado ya en el M.E.N.T y con el PAOK Salónica disputando la Final Four de la Copa de Europa (terceros en 1993 al ganar al Real Madrid en la consolación) Meledtidis tuvo que elegir entre su carrera universtaria o la deportiva. «Fue una época en la que también se estaban abriendo los mercados y la competencia ya era mayor con muchos extranjeros en nuestras ligas. Jugué un poco más en la Universidad en Estados Unidos, pero se acabó, me dediqué a esta profesión», relata Stavros, con cierto orgullo, aunque reticente ante la fama que se ha ganado en estos dos meses. «Sé que tengo que estar al servicio de todos para explicar lo que pasa, aunque esta fama no la buscaba [ríe]».

Con su domicilio cercano a la cancha del conjunto aurinegro, a Stavros no le quedó otra que enamorarse del CB Canarias. «Llegué aquí y sabía que había un equipo, aunque le costó llegar a lo más alto, pero ahora están demostrando el buen trabajo que llevan haciendo en los últimos años, con Txus [Vidorreta] al frente del banquillo también», resalta el científico.

Además, desvela que siempre ha tenido tecla con sus compatriotas que han pasado por el Archipiélago. «Bogris se venía a almorzar a casa cuando estaba mi madre, porque la comida de la mamá griega... no es algo que desaprovechar», afirma entre carcajadas, añadiendo que además guarda relación «con Vasileiadis, Fotis [Katsikaris, en sus etapas tanto en el Granca como en el Lenovo], y un poco con Bourousis cuando estuvo en Gran Canaria».

Amigo de los dos vestuarios, eso sí, sabe que mañana va con el equipo de casa en el Santiago Martín. «Soy canarista, no lo puedo negar, pero creo que el partido puede estar 49-51% a favor del Granca por la trayectoria que tienen además de haberle ganado al Real Madrid, que les da un plus». Palabra científica.