«El Gran Canaria está corriendo mucho; es obligado pararlos»

¿Cómo se encuentra después de su lesión?

Bien. Todo está correcto y yo me siento perfecto. Mejorando cada día.

¿Cuándo podremos ver de nuevo al mejor Shermadini?

No lo sé. Estoy progresando lentamente. Cada día entreno de una forma más intensa, corro más, siento que puedo tener un mayor contacto en el poste bajo... Pero es verdad que todavía en mi mente a veces creo que tengo el mismo dolor que durante la lesión. Creo que pronto volveré a estar igual de fuerte que antes.

¿Tiene algo de miedo todavía en el día a día?

Miedo no, pero no me quiero arriesgar a sentir algo. A veces busco que no haya mucho contacto, sino que sea algo más suave. Como dije, cada día noto que estoy mejorando tanto en el gimnasio como en la cancha. Me siento mucho mejor.

Entiendo que lo que le pueda quedar de la lesión es más algo de su cabeza que físico...

Bueno, tal vez esté más aquí [se señala la cabeza], que sea una suposición y tenga que limpiarlo todo, sí.

¿Ese cien por cien suyo se puede ver ya el sábado?

No, no. Quiero ir despacio y no apresurarme. Estamos en el buen camino, no solo yo en la recuperación, sino también el equipo ganando partidos. Nuestra situación es ideal y no debo tener prisas con nada. Seguro que pronto volveré a encontrar las mejores sensaciones.

¿Ha sido complicado ver esta serie de partidos del equipo desde fuera?

Muy difícil. Muy, muy difícil. No es sencillo verlo desde fuera, pero no solo los partidos, cuando me siento allí en una esquina [señala a la que fue su ubicación en los encuentros]. Pero seguro que le pasa a cualquier jugador. Haber empezado ya la temporada, llevar un mes de trabajo, haber jugado tres partidos y lesionarse es una situación dura.

Y más aún para un jugador que el año pasado casi no se perdió un solo partido por problemas físicos...

Sí, nada. Esta vez me tocó vivir un momento algo loco. Me caí, un rival se cayó encima de mi rodilla y ese golpe seguramente es lo que hizo que mi hueso se rompiera.

¿Qué le pareció el equipo durante su ausencia?

Ellos lo hicieron muy bien. Perdieron algunos partidos, pero ganaron bastantes y además haciendo un buen baloncesto. Se ha demostrado que tenemos buenos sistemas y que todos los jugadores, tanto en el exterior como en el interior, pueden aportar. Tenemos un buen equipo. Y en este momento las sensaciones siguen siendo buenas. Logramos una buena victoria en Sevilla y ahora estamos centrados en el partido del sábado. Es importante ganarlo, y más siendo un derbi.

Cuando regresó de la lesión en el partido contra el Andorra todo el pabellón se puso en pie para ovacionarle. ¿Qué sintió ahí?

Me sentí muy feliz viendo a la afición hacer eso y comprobando que estaban contentos con mi vuelta. Eso me hace tener más ganas de seguir trabajando y mejorando para recuperar mis mejores sensaciones en los partidos.

¿Se siente Shermadini un ídolo de la afición canarista?

Por supuesto [entre risas]. Se nota que la afición ama a los jugadores del equipo y lo demuestra. Así lo hizo cuando me llevé el premio de MVP la pasada temporada, y ahora creo que también están contentos por cómo está jugando el Canarias.

¿Está el equipo listo para jugar el derbi contra el Granca?

Sí. Estamos preparando bien el partido con buenos entrenamientos. Sabemos que necesitamos la victoria, para seguir arriba y, segundo, porque es el derbi, y eso es una motivación extra. El Gran Canaria es un muy buen equipo y está jugando ahora mismo un baloncesto increíble. Seguro que el pabellón estará lleno y con unos aficionados que nos ayudarán. Haremos todo lo posible para tratar de ganar y poder disfrutar con ellos.

¿Veremos una batalla en las alturas entre Shermadini y Pustovyi?

Sí, seguro que será una bonita pelea, aunque él sea algo más alto que yo... Él es un gran jugador y lo está haciendo muy bien en el Gran Canaria. Pero como he dicho, trataremos de preparar bien el partido, analizando bien sus puntos fuertes y sabiendo lo que debemos hacer.

¿Cuál es el mayor peligro del Gran Canaria?

Están jugando un baloncesto muy rápido. Cuando tienen la pelota corren mucho y estamos obligados a pararlos. Por eso creo que la defensa será clave en el partido del sábado. Si logramos hacer una buena defensa estoy seguro de que ganaremos este encuentro.

Este Lenovo Tenerife suma siete victorias y solo tres derrotas, ¿pero cree que el entorno del club compara la situación del pasado curso a estas alturas?

Creo que el año pasado estábamos con 9-1 y claro que nos acordamos de esa gran temporada. Tal vez fue mejor que lo que está siendo esta, pero es que ahora estamos en el TOP 3 de la ACB, que es la mejor liga de Europa. Además, hemos cambiado varios jugadores. Todos queremos ganar siempre y lo demostramos luchando en cada partido. Por eso no podemos compararnos con la temporada pasada. Pienso que ese último año fue increíble para el club, pero ya acabó; ahora estamos en otro nuevo y venimos realizando un gran trabajo.

¿Será muy complicado repetir los resultados de ese último año o puede la afición soñar con un Lenovo Tenerife jugando alguna final?

Sí, es complicado. Lo primero que debemos hacer es luchar por clasificarnos para la Copa del Rey; pelearemos por estar ahí. Y ya luego pensaremos en los playoff. Paso a paso. Además, después de la ventana de selecciones nos quedan dos partidos más de la primera fase de la BCL contra el Sassari y el equipo alemán, y por supuesto que trataremos de ganarlos. Si lo hacemos acabaremos primeros de grupo y nos clasificaremos directamente para el TOP 16, algo que es muy importante tanto para nosotros como para el club.

¿Si se meten en la Copa del Rey, se ven de nuevo como cabezas de serie?

No lo sé. Todo puede suceder. En ese sentido el partido del sábado es muy importante porque si lo ganamos nos pondremos a un paso de clasificarnos.

¿Tienen una cuenta pendiente especial con la BCL?

Sí. En las dos últimas temporadas hemos hecho un gran papel en la BCL, pero luego hemos perdido el primer partido de la Final Eight, tanto en Atenas como en Nizhny Novgorod. Habíamos jugado muy bien y ganado muchos encuentros, pero luego a un solo partido cualquier cosa puede suceder. No siempre gana el mejor equipo. Ahí entran en juego muchos factores, como la concentración. Seguro que esta temporada será distinto. Personalmente quiero ganar la BCL. Llevamos dos años saliéndonos del camino, pero esta vez quiero llegar a la semifinal primero, luego a la final y ganarla.

Y sin dormir en el aeropuerto...

¡Sí! Esa fue una historia muy complicada para mí [risas].

Hablando de títulos, ¿ve posible luchar por revalidar el MVP de la ACB?

¡Uff! Quiero. Ahora tengo que encontrar mi mejor versión y ser todos los partidos el de la temporada pasada.

¿Tiene la sensación de que cada vez los rivales hacen una defensa más dura sobre usted?

Sí, puede ser. Todo el mundo está jugando duro en defensa. Si no lo haces así es imposible [ganar]. Quizá contra mí, sí, pero también mucho contra Fran, que está realizando muy buenos partidos. Los rivales necesitan hacer defensas muy duras contra nosotros.

¿Cuántas faltas recibe a lo largo del partido que no acaban señalando los árbitros?

¡Oh, no lo sé! Es verdad que me hacen muchas faltas que los árbitros no ven, pero se trata de algo muy complicado, y hasta cierto punto es normal que esto ocurra.

¿Es complicado para usted mantener la concentración cuando se repiten situaciones así en las que le hacen personales y no se las señalan?

Quizá algunas veces me moleste que no se señalen esas faltas, pero sé que al final sí suelen pitarlas. No es un gran problema para mí. Además, me gustan cómo pitan los árbitros españoles, porque si ellos ven una cosa seguro que la señalan; y si no están convencidos pues no lo hacen. Son buenos.

En cambio no parece ocurrir lo mismo con los de la BCL...

Los árbitros de la BCL son totalmente diferentes a los españoles. En la Champions se ven partidos mucho más físicos y los contactos que no se señalan, en España son falta siempre. También se pitan pasos todo el tiempo... Hay ocasiones en las que no lo entiendo mucho.

Shermadini será uno de los jugadores canaristas convocados por su selección para la Ventana FIBA que tendrá lugar después del derbi. «Me voy el domingo», revela Gio, que ya en su país se someterá a «un nuevo escáner». «Será para comprobar cómo está mi espalda, y en función a cómo se encuentre se sabrá cuántos minutos podré jugar en estos dos partidos», comenta el pívot, que cifra su presencia en cancha en «unos 15 o 16 minutos por duelo». «El entrenador no quiere que yo vaya al límite», señala en referencia a Vidorreta, para reconocer que «también» ha «hablado» con Ilias Zouros. «Me dijo que iremos viendo cómo estoy a medio plazo», añade sobre una situación complicada de lidiar, ya que el interior canarista suele disputar más de 30 minutos por choque con su país. «Primero haremos el scanner y después ellos decidirán de cara al primer partido»., explica, el «más importante» de esta ventana. «Jugamos en casa contra Ucrania y es clave que ganemos ese partido porque luego el segundo es contra España... y creo que va a ser muy complicado [risas]», añade Shermadini.

La próxima semana se someterá a un nuevo escáner en Georgia