Txus: «Ganamos de forma merecida»

Pese a su actual 7-3, Vidorreta no quiere hablar de Copa del rey, porque «quedan siete partidos y si no se gana ninguno no hay nada que hacer». «Debemos seguir como estamos, jornada a jornada; esta es una victoria muy importante ya que nos permite acceder a la tercera plaza antes de recibir al Gran Canaria. El derbi tendrá un gran sabor entre dos equipos en forma», añadió el entrenador canarista, que valoró las prestaciones de su equipo sin Shermadini. «Cuando se lesionó estábamos 2-2 y ahora 7-3», valoró cono conclusión.

«Bruno es de los mejores bases» Tuvo palabras de elogio Vidorreta para el gran partido de Bruno Fitipaldo, sobre todo cuando más apretó el Betis. «Ha jugado fantástico, anotando canastas claves en ese momento final, leyendo muy bien su defensa de cambios y sabiendo atacar su defensa más flat. Tanto él como Marce han estado fantásticos en los últimos minutos. Bruno viene haciendo un inicio de temporada que le coloca entre uno de los mejores bases de la competición», reconoció el técnico canarista.