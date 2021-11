Un buen arranque lo facilita todo

Confirmó de manera incontestable el Lenovo Tenerife que sus inicios titubeantes han pasado a mejor vida. Y es que una vez, más bajo la dirección de Bruno Fitipaldo, los isleños pusieron la directa. El uruguayo estrenó el casillero aurinegro para luego conectar con Guerra y Wiltjer y además estar tremendamente activo cuando en defensa se quedó en un mismatch con un grande –robos por anticipación a Todorovic y Pasecniks–. Al base le dio continuidad Salin con dos triples consecutivos (3-13) obligando a Joan Plaza a pararlo tras poco más de cuatro minutos de partido.

Un par de despistes defensivos mantuvieron con vida a los locales con Todorovic como principal protagonista (10-17), pero un nuevo arreón con una aportación colectiva (anotaron Wiltjer, Salin, Shermadini y Sulejmanovic) disparó a los canaristas hasta el 12-25, incluso con la sensación de que su renta al final del primer cuarto pudo haber sido todavía mayor tras los errores de Sastre y Fitipaldo.

Fue el propio escolta balear el que añadió cuatro puntos seguidos en el arranque del segundo parcial, lo que unido a una técnica señalada a Joan Plaza hizo que el Canarias alcanzara el +18 (12-30). En bonus sin haberse cumplido el tercer minuto del acto, con Pasecniks en tres personales, con todo su quinteto en general desquiciado, y un paupérrimo acierto desde el 6,75 (2/11) el Betis pareció groggy por momentos. Lo trató de arreglar su técnico local jugando sin un cinco puro, alternativa que le sirvió para desconcertar unos instantes al cuadro isleño (22-34, 16’).

Pero el intento de remontada verdiblanco fue esporádico, ya que un par de acciones interiores de Guerra, una de ellas un reverso finalizado a aro pasado; y un triple de Wiltjer devolvieron al Lenovo a su estado de bienestar previo: 24-40. Como en el epílogo del primer periodo, solo varios errores en cadena (un lanzamiento de dos y tres triples) impidieron que los de Vidorreta terminaran de dinamitar el choque. Mal menor frente a un rival que en ese tramo hizo gala de un similar deficiente acierto que le dejó en dos puntos convertidos en los tres minutos previos a un descanso al que se llegó con un meridiano 26-40 para los canaristas.

Desperdiciadas esas dos ocasiones, el Lenovo no resultó ser tan demoledor en su puesta en escena en el tercer periodo. Fue capaz de responder el triple de Evans (con otro de Doornekamp para el 29-43), pero ahí enlazó varias acciones deficientes. Delante no culminó una contra que parecía clara, y se dejó por el camino dos bolas seguidas en el 2x2; mientras que atrás no estuvo del todo sólido para cerrar su rebote ni para evitar sendos triples abiertos de Todorovic y Almazán (37-46).

Respondió Vidorreta al momento delicado situando a sus dos bases en pista, y Huertas y Fitipaldo no fallaron pese al retoque de piezas obligado por mor de la cuarta personal de Wiltjer. Una canasta marca de la casa y un triple del brasileño (a asistencia del otro director de juego) primero, y tres penetraciones seguidas y un pase a la esquina para el triple de Sergio Rodríguez de el de Montevideo después devolvieron la renta isleña hasta su tope previo (44-62).

Entre ambos bases canaristas sumaron en el tercer periodo 14 puntos y cuatro asistencias. Más que suficiente para que su equipo no pasara mayores apuros pese estar condicionado por las faltas de Wiltjer y Doornekamp. Personales que obligaron a Vidorreta a tirar de Sulejmanovic como cinco y recolocar a Sergio Rodríguez al cuatro. Cambio de roles que si bien pudieron tener algo que ver en la tercera mala definición de cuarto de los laguneros (solo dos puntos en casi otros tantos minutos), no impidieron que el colchón de los laguneros apenas perdiera confort (49-64) con 10 minutos por disputarse.

Volvió a dar otro empujón el Betis en el arranque del cuarto acto, con un triple de Pozas, las acciones interiores de Pasecniks y Burjanadze, y una mayor presión en la salida del balón. Eso lo unió el Canarias con varios malos ataques a una marcha menos de lo debido, y también sin frescura en la circulación, ni situaciones claras de tiro. Casi sin darse cuenta y pese a la reprimenda de su técnico en el tiempo muerto, el cuadro lagunero no fue capaz de cerrar la brecha (57-66).

Entre una canasta de Carrington y un 2+1 de Pozas, el Betis culminó un impresionante parcial de 17-2 que le dejó a solo tres puntos de un Lenovo al que ya por entonces se le había metido el miedo en el cuerpo (63-66).

Situación casi crítica en la que volvieron a salir al rescate los dos bases. Huertas asistió para Guerra y anotó desde la media distancia antes de que Fitipaldo clavara un triple con Burjanadze delante (65-73). En el enésimo relevo, Huertas anotó el libre de la segunda técnica a Plaza y sentenció con una penetración hasta la cocina para el 68-77 con menos de dos minutos por jugarse. Sofocado el arreón, el Lenovo cerró el partido sin mayores apuros y con cuatro puntos más de Fitipaldo para el definitivo 72-81 y la séptima victoria del curso en diez jornadas. La tercera seguida y la quinta en las seis últimas jornadas. Este Canarias ya huele a Copa y, lo más significativo, llega en buena disposición al derbi ante el Granca del sábado.