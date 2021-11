Vidorreta: «No pienso en el lugar que ocupa el Betis»

Pese a la condición de colista de su rival de hoy –el Betis es colista–, viajó ayer el Lenovo Tenerife hasta tierras sevillanas sin ningún tipo de confianza. «Ellos han ganado en Valencia recientemente, por lo que no pienso en su lugar en la clasificación», expresó el técnico para insistir que el triunfo de los de Joan Plaza en La Fonteta fue «por méritos propios, con jugadores enchufados y canastones en momentos claves». «Será un partido muy difícil y nuestra única ocupación es tratar de controlar esos puntos en los que vemos que ellos son más fuertes», añadió el preparador bilbaíno.

Sin relajación, pero tampoco sin perder la ambición, el Lenovo tratará de recuperar hoy la tercera plaza de la clasificación. «Para ello hay que ganar. El equipo es maduro y cree en sus posibilidades y poco a poco van apareciendo otros jugadores en los momentos en los que aquellos que nos estaban sosteniendo no se encuentran a tope», dijo Vidorreta en referencia a la impronta de Huertas y Shermadini en el epílogo contra el Prometey. «No me gusta depender de un par de jugadores porque creo en un baloncesto coral», comentó igualmente, deseando que algunos de los suyos, como Sastre y Doornekamp, recuperen su mejor nivel. «En defensa sigue siendo un seguro, pero espero que en ataque recupere sus mejores sensaciones. Le he dicho que esté tranquilo y que siga trabajando igual; cuenta con todo el apoyo del técnico y le he insistido que siga tirando y que lo haga con confianza», explicó sobre el canadiense.

Se desplazó ayer el combinado aurinegro con sus 13 profesionales disponibles, incluido Sulejmanovic, «un tipo duro», que solo sufrió un desplazamiento en su nariz en un golpe durante el choque contra el Prometey. «Deki necesita la semana que viene para terminar de adaptarse, y salvo que hubiera un problema de última hora, lo normal es que él se quede fuera», dijo sobre el descarte, señalando la «semana larga» que tendrán los suyos antes del derbi como «clave» para la reintegración del escolta y de Shermadini.

Además, Vidorreta calificó como «una buena noticia» que la Copa del rey «se celebre en Granada». «Me parece una noticia fantástica, aunque no me he puesto a pensar en cuántas victorias hacen falta. Se meterán los ocho primeros, pero igual con nueve no es suficiente», añadió sobre el corte al término de la primera vuelta.