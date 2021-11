El Lenovo busca evitar la sorpresa.

Y es que los tinerfeños lograron la victoria en Ucrania después de un espectacular tercer cuarto en el que dejaron a los locales con tan solo cuatro puntos (4-26), lo que le sirvió para llegar con vida al final en un partido que, tras lo visto en la primera parte y en el último cuarto, se le puso muy cuesta arriba. Al final el enfrentamiento se ganó, pero no dejó dudas de la peligrosidad del contrincante que visita esta tarde el Santiago Martín.

¿Y cómo llega el Lenovo Tenerife al encuentro? Pues pletórico después de las dos últimas victorias cosechadas en la ACB ante el Monbus Obradoiro (81-84) y, este domingo, ante el Andorra en casa (81-84) y con la sensación de que el equipo vuelve a estar engrasado y listo para continuar su marcha.

Esa racha viene cimentada por el buen momento de juego del canadiense Kyle Wiltjer en los últimos partidos y de la triada de hombres pequeños que le han dado consistencia al ataque del Lenovo desde el trabajo que se realiza en defensa.

Y ahora Txus Vidorreta recupera, además, a uno de los hombres interiores referencia del equipo, Gio Shermadini, que si bien ya jugó contra el Morabanc Andorra este pasado fin de semana después de más de un mes lesionado, ahora tendrá la oportunidad de progresar en competición europea.

Y mucho más después de que el Sassari diera la sorpresa ante el Riesen Luisburgo alemán y se impusiera por 82-75. Este resultado estrecha la clasificación del Grupo A, con lo que es vital para el Lenovo (tres victorias, dos derrotas) imponerse al Prometey (una victoria, dos derrotas) para mantener el segundo puesto en la clasificación que lideran los teutones (tres victorias, una derrota).

Pero no lo tendrán fácil los de Vidorreta ante los ucranianos. El BC Prometey es un conjunto bastante físico que tiene como referencias a los norteamericanos D’Angelo Harrison y DJ Kenned, que tienen una media anotadora de 19 y 13 puntos, respectivamente. A ellos se les suma el juego equilibrado de Evans, Dowe y Stephens, así como el trabajo en el interior del croata Miros Bilan.

El equipo se completa con un buen elenco de jugadores nacionales, entre los que destacan Lukashow, Sydorov, Lypovyy y Petrov, que figuran en la lista de la selección de Ucrania de cara a la próxima ventana FIBA.

Se trata de un equipo peligroso que hay que tener en cuenta de cara a la clasificación en la BCL.

Shermadini ya es de la partida

El pivot georgiano Gio Shermadini advirtió ayer de que el BC Prometey es un buen equipo por lo que el Lenovo Tenerife no puede confiarse. «Tenemos que estar preparados porque los ucranianos son un buen equipo. Debemos mantener la fuerza contra ellos». Puso en valor la importancia de lograr la victoria, ya que «cada partido en BCL es importante porque luchamos para ser primeros de grupo, por lo tanto es importante ganar este partido especialmente jugando en casa con nuestra afición». El poste se reincorporó plenamente al equipo la semana pasada tras un mes y medio de lesión, reconociendo que el tiempo parado «ha sido difícil. No es fácil para un jugador empezar una temporada, jugar un mes y luego lesionarse y quedarse fuera. No ha sido fácil pero ya estoy de vuelta y me siento sano», afirmó. Sobre su vuelta a las canchas, el pasado domingo ante el Andorra, Gio Shermadini aseguró sentirse «muy bien jugando. Me gustaría dar las gracias a los aficionados que se sintieron felices por mi vuelta a la cancha y que me aplaudieron y me transmitieron su ánimo. También a los entrenadores y al staff médico que han hecho un gran trabajo», concluyó.