Un encuentro para no dormirse

«Tener partido los domingos a las 12 me mola; espero que a mis jugadores también». Fue la afirmación este viernes de Txus Vidorreta al ser cuestionado por si el primer encuentro que deberán disputar este curso los suyos en horario matinal le obligaba a algún tipo de preparación especial. Hoy, contra el MoraBanc Andorra, será la plantilla del Lenovo Tenerife la que deba darle la razón a su técnico... o no. Y es que por antecedentes en lo que llevamos de temporada, el tener que afrontar un partido apenas unas horas después de levantarse de la cama no se antoja como el escenario más beneficioso para un conjunto que está tomando la perjudicial costumbre de arrancar buena parte de sus enfrentamientos con un par de marchas menos que su oponente.