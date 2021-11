Shermadini cumple los plazos y podría volver a jugar mañana

Buenas noticias en la enfermería del Lenovo Tenerife. Las recuperaciones de Gio Shermadini y Dejan Todorovic marchan por buen camino, hasta el punto de que la reaparición de ambos podría ser inminente. Así lo detalló ayer el técnico Txus Vidorreta. Incluso, el pívot georgiano tiene serias opciones ser alta para el choque de mañana ante el Morabanc Andorra. Se cumpliría así, de forma casi escrupulosa, el plazo de «entre cinco y seis semanas» de baja «a causa de una fractura apófisis transversa en la zona lumbar derecha», sufrida por el pívot en el duelo del 25 de septiembre contra el Bilbao Basket.

Por buen camino.

«Para Gio hoy [por ayer] es un día importante porque si todo va normal pensamos que puede acabar el entreno», expresó el preparador vasco antes de la penúltima sesión previa al choque. «Todo depende de lo que pase en las próximas 48 horas, pero si entrena los dos días, el domingo estará», insistió el entrenador canarista antes de reconocer que «las cosas han ido muy bien» en la recuperación del interior. Tras varias semanas de reposo y trabajando luego en pista de forma individual, ya el martes Shermadini hizo «la primera parte del entreno». Sin el concurso del que fuera MVP el pasado curso el Canarias ha logrado cinco victorias en ocho partidos, algo más que reseñable para el responsable del banquillo aurinegro. «Es algo a destacar, porque no creo que esto lo hicieran muchos equipos. E incluso pudieron ser seis por el partido contra el Joventut. Tenemos defectos, pero este equipo es muy competitivo y encuentra soluciones para tratar de ganar incluso en los escenarios más complejos», puso en valor el bilbaíno.

Objetivo, día 10.

También podría estar de vuelta en breve Deki Todorovic. El serbio se lesionó de gravedad en su rodilla izquierda el 6 de septiembre de 2020 y parece que por fin se encuentra en condiciones de regresar a las canchas. «Está adquiriendo un poco de ritmo», señaló Vidorreta, para admitir que si bien su «rendimiento» sería «algo más incógnita», pero reconocer igualmente que «las sensaciones son mejores en esta rentrée que en la anterior». «Vamos a ver cómo culmina esta semana, ya que necesitamos ir introduciendo a los jugadores en la medida que veamos que son más imprescindibles, y Deki en la Champions es un cupo. Aunque no esté en condiciones de rendir al cien por cien, tenerlo en un momento dado es una buena opción», argumentó en relación con la posible presencia del exterior en la lista de 12 para jugar el próximo día 10 contra el Prometey ucraniano.

La continuidad de Gamble.

El regreso de Shermadini sitúa al Lenovo Tenerife ante la duda de si extender o no hasta final de temporada el contrato de Julian Gamble, hasta ahora sustituto del georgiano. «Ahí existen muchas variantes», advirtió Vidorreta, que dejó entrever la necesidad de una inyección económica al club para acometer esta ampliación. «A todos los equipos nos está costando que el público vuelva a la cancha; no sé si por falta de confianza, por incomodidad por las mascarillas, porque la situación económica no es igual... Es otro factor que debemos tener muy presente porque el dinero no nos lo podemos inventar. Todavía tenemos una semanas para ver qué decisión tomamos, pero hay variantes no deportivas que son fundamentales de comprender», dijo al respecto.