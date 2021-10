Sergio Rodríguez: "A veces el equipo necesita un trabajo sucio"

Sergio Rodríguez mantiene protagonismo en la rotación del Lenovo Tenerife. Algo más de 12 minutos es lo que promedia el realejero en estos seis primeros encuentros ligueros. Apenas minuto y medio menos por duelo de lo que dispuso el pasado ejercicio. Sus números ofensivos, en cambio, sí han bajado, ya que apenas acumula 2/12 en tiros de campo. Baja incidencia en la anotación que sin embargo no desanima al alero isleño. «Siempre trato de adaptarme a lo que me toca hacer. Quizá este año estoy teniendo un rol más defensivo, y no tenga esos tiros que sí tuve el año pasado. Supongo que llegará el momento de tomar esos lanzamientos y tener esa responsabilidad delante, pero mientras seguiré trabajando como siempre lo he hecho para intentar evolucionar todo lo posible. Lo importante y positivo ahora es que si el equipo va ganando todo fluye mejor», argumenta el dorsal 13 canarista.

Eso sí, no esconde Rodríguez que sí le gustaría ser más importante en el lado de la cancha rival. «Es complicado», reconoce cuando se le pregunta por si no le afecta dicha situación. «Claro que te gustaría aportar y ayudar más, pero hay que ser maduro y entender que el equipo a veces necesita otras cosas y un trabajo más sucio; y si te toca hacerlo, tratar de ser el mejor en ello. Hay que estar preparado para cuando llegue ese momento», comenta el jugador del Lenovo Tenerife. Ya a nivel colectivo Rodríguez considera que intentar repetir los resultados del pasado ejercicio «es un reto y no una presión para el equipo. «Lo que sí tenemos es un sentimiento de responsabilidad por hacer las cosas bien y ser competitivos en todos los partidos. Hay que estar orgullosos de lo del año pasado, pero no aferrarnos a ello; esto es totalmente diferente por varios aspectos», indica el aurinegro.

«Contento», como el resto del vestuario, por la victoria contra el Baskonia y «en una cancha en la que es complicado ganar», Sergio espera repetir este sábado, contra el Joventut (19:45 horas, Santiago Martín), «la solidez» que exhibieron los canaristas en el tramo final del duelo. «Es un gran equipo, con muy buenos jugadores y haciendo un baloncesto de muchos puntos, por lo que un día más será importante nuestra solidez atrás», apunta como claves para tratar de tumbar a la Penya y «ser todavía algo más fuertes en casa, ya que con el regreso del público a los pabellones cada vez será más complicado ganar fuera».

Un duelo, el de la séptima jornada de la Liga Endesa, que supondrá un nuevo test en la adaptación de Julian Gamble, que se podría emparejar con Ante Tomic dentro de la pintura. «Es inteligente y sabe cuál es el rol que debe tener en este equipo; le estamos intentado ayudar lo máximo posible y su trabajo es bueno», comenta el tinerfeño sobre el último fichaje canarista, «un jugador totalmente distinto a Shermadini y que aporta cosas diferentes».