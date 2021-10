Txus: «El parcial antes del descanso fue clave para romper el partido»

No escondió Txus Vidorreta el flojo arranque anoche de los suyos antes de una notable reacción para acabar en un triunfo cómodo que, en líneas generales, le deja «muy contento». «Ellos empezaron mejor y nos provocaron cinco pérdidas con mayor agresividad y un buen uso de manos, a lo que hay que añadir los problemas que tuvimos en la aplicación de las normas defensivas», reconoció el preparador del Lenovo, que también observa una puesta en escena trabada de su equipo. «Nos suele pasar en partidos de Champions, que nos cuesta coger el ritmo, ya que el arbitraje es totalmente distinto en el uso de manos en relación con la ACB. Te cuesta comenzar con el mismo nivel de agresividad que el rival. No me gusta, pero convivo con ello y debemos ser capaces de mejorar», explicó el bilbaíno en este sentido, que también se mostró disconforme con la técnica pitada a Sastre. «Se ha tropezado», dijo del balear.

«En el segundo cuarto corregimos muy bien ciertos aspectos defensivos, y además, poderles castigar en la pintura nos ha dado un parcial de 18-0 que ha sido la primera piedra para romper el partido», dijo Vidorreta sobre el 39-21 al descanso. El responsable del banquillo canarista valoró que el Lenovo controlara «bastante bien el encuentro en el segundo tiempo», y aunque tras «perder un poco el foco» recibiera un parcial de 0-9, el entrenador vasco destacó «la buena reacción para acabar con una diferencia incluso mayor». «Estoy muy contento por los jugadores y su trabajo dentro de un grupo que es muy exigente», añadió a modo de resumen.