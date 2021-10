Rebotear con criterio y correr hacia atrás, los debes a mejorar

Dos son las aristas que según Txus Vidorreta debe pulir el Lenovo Tenerife para mantener un nivel de competitividad adecuado en sus próximos compromisos: el rebote y la transición defensiva. Dos aspectos del juego en los que los suyos no han estado finos ya en un par de encuentros. «Tuvimos problemas de balance defensivo en el segundo cuarto, más que en la marca individual como en el partido de Lugo, por tener cierto desequilibrio a la hora de cargar el rebote de ataque», explicó el técnico a modo de resumen en base a lo sucedido contra el Prometey.

Un déficit doble que espera el técnico vasco que no se repita hoy ante el Casademont Zaragoza. «Ellos corren muy bien el contraataque por el carril central, tanto con Randoncic como con Vanwijn, y lo mismo con sus cincos. No tener desequilibrios para cargar el rebote de ataque y mostrarnos más sólidos en la transición defensiva serán dos de las claves», reconoce el preparador del cuadro aurinegro. También pone sobre la mesa Vidorreta la necesidad de ser sólidos en el «rebote defensivo», ya que el de Joan Ponsarnau «es un equipo que hace mucho daño en el rebote ofensivo, con una gran efectividad y anotación directa desde el ahí en sus victorias». Aspectos a los que se unen otros peligros de los aragoneses. «Al margen de poseer pívots atléticos y físicos, tienen a dos jugadores muy anotadores en las posiciones dos y tres, que son Mobley y Okoye, que marcan la temperatura del equipo en ataque», expone, sin olvidarse del «equilibrio que les otorga Rodrigo San Miguel». «Es una plantilla muy completa y debemos ser duros atrás para que no repitan los 99 puntos de media que hicieron en los dos primeros partidos y estar duros atrás», añade en la descripción del Zaragoza. El entrenador del Lenovo también se muestra «muy satisfecho» por el «papel extraordinario» de un Gamble que le «da cosas que antes no tenía el equipo».