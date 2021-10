El Lenovo Tenerife se entrena hoy en Madrid y viaja mañana en vuelo chárter hasta Ucrania

Se desplazarán los canaristas en un vuelo chárter y no en línea regular, puesto que el método convencional hubiera obligado a los laguneros a realizar tres escalas. Aterrizará el Lenovo en Zaporihzia, ciudad en la que el primer rival aurinegro disputará sus encuentros de BCL. Si no se producen contratiempos en el viaje, los de Vidorreta podrían realizar dos sesiones de trabajo en el escenario –el Palace of Sports Yunost– de un encuentro que medirá a los isleños contra un rival que en lo que va de temporada ha ganado sus cuatro encuentros oficiales: los dos de la fase previa de la Champions y los dos de la Super League Windrose ucraniana. El último de ellos al BC Kharkiv Sokoly estas pasado viernes por un cómodo 68-94.

Con la expedición tinerfeña viajan también Dejan Todorovic y el vinculado Danilo Brnovic. El primero, cerca de cumplir 13 meses alejado de la competición oficial, viene trabajando de una manera más intensa con el equipo canarista y aprovechará este desplazamiento para también ser tratado por los fisios del club. «Ya he empezado a hacer muchas cosas con el equipo y estoy con buenas sensaciones y con mucha ilusión y ganas de volver a jugar», expresó el exterior del conjunto aurinegro en #Vamos durante el intermedio del choque ante el Real Madrid.

Lo normal, por tanto, es que sea Brnovic el que se vista el miércoles para poder cumplir con la normativa de los cinco cupos que requiere la Champions. Los otros son Joan Sastre, Sergio Rodríguez, Fran Guerra y Sean Smith. Dando por hecho que también entrará en la lista de 12 el recién llegado Julian Gamble, Vidorreta deberá hacer un descarte. Ayer el susto lo protagonizó Emir Sulejmanovic, que tras un mate apoyó mal, doliéndose de una rodilla. El bosnio, sin embargo, siguió jugando sin problemas, por lo que debería estar disponible.