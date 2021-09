Día para la ratificación

Y esas prestaciones pasan, casi de forma innegociable, por una intensidad defensiva más que notable –la que brilló por su ausencia en Lugo frente a un rival cargado de deseo–, por ser capaz de cerrar su propio rebote y evitar segundas opciones, e igualmente por correr hacia atrás con la velocidad suficiente. Detalles cual pecados capitales a evitar en su lado de la cancha, porque en la contraria resultará igual de fundamental para los canaristas el compartir el balón con criterio.

Circulación sin precipitaciones que es, sin embargo, solo la primera parte de la ecuación, toda vez que si la finalización no llega cerca de canasta (donde Shermadini y Guerra son habitualmente un seguro de vida), a los de Vidorreta les está costando un mundo producir. Así, después de sus tres primeros partidos oficiales (incluyendo la Supercopa), el conjunto lagunero apenas ha convertido 21 de sus 69 intentos desde el arco. Un pobre 30 por ciento de acierto que dista muchos de los guarismos superiores al 40% de efectividad en los que se movió el Lenovo durante todo el pasado curso. Un errático Aaron Doornekamp, que acumula hasta ahora un 1/13, es el que más cuentas pendientes tiene. Joan Sastre, con 0/4, también ha empezado con la mira movida, aunque en el debe del balear el primer lugar de deficiencias lo ocupe la necesidad de adquirir un mayor protagonismo, hasta el punto de que en el choque contra el Unicaja ya Salin recuperó su rol de dos titular.

Al margen de la conveniencia de repetir prestaciones para consolidar sus convicciones baloncestísticas, bien hará el Lenovo Tenerife en no mostrar la misma relajación que se le vio contra el Breogán. Y es que los canaristas tendrán delante esta tarde a un rival ya necesitado tras un torcido inicio de curso. No por su 0-2 inicial totalmente reversible, sino por la sensación de inferioridad que ofreció el jueves, cuando el Casademont Zaragoza prácticamente le sacó de la cancha en su propia pista (76-100). En una plantilla con siete jugadores nuevos, a Álex Mumbrú le está costando digerir la marcha de Ondrej Balvin, su faro el pasado curso y cuyo hueco no parece en condiciones de cubrir todavía el dominicano Ángel Delgado. La dirección de Jonathan Rousselle y la capacidad de anotación de Andrew Goudelock son los argumentos más sólidos que en estos momentos ofrecen los vizcaínos.