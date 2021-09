«Mis jugadores tienen crédito»

Lejos de poner paños calientes sobre lo que fue el estreno liguero de los suyos, Txus Vidorreta reiteró la pobre actuación del Lenovo Tenerife el sábado. «Defensivamente jugamos mucho peor de lo que necesitábamos y del nivel que requiere la liga; ellos estuvieron muy cómodos, no lo hicimos bien en la transición y muy mal en el rebote... Realmente estuvimos muy mal en ataque porque no compartimos la pelota y hubo muchos tiros cuando nosotros no queremos tirar. Se dieron muchas circunstancias por las que no estuvimos como en pretemporada», argumentó el técnico canarista, que también puso encima de la mesa –pero no en tono de excusa–, los percances que, de una u otra manera, sufrieron Huertas, Fitipaldo y un tercer jugador –del que no desveló la identidad– en los días previos del encuentro.

Precisamente en esa preparación también entonó el mea culpa el bilbaíno. «Creo que no empezamos bien, y aunque tuvimos una buena reacción, no la rematamos, y cuando movimos el banco no logramos mantener el nivel. En lo que a plan de partido se refiere no estuvimos con la concentración adecuada, no nos preparamos mentalmente para la dureza que el encuentro iba a tener. Nuestro warm up no fue el adecuado», admitió el máximo responsable del banquillo canarista.

También reveló Vidorreta que en estos días se ha dedicado un buen tiempo a «analizar el partido» de Lugo «para corregir errores». «Los jugadores han entendido perfectamente cuál es el motivo por el que no estuvimos al nivel requerido», dijo en este sentido. Es por eso que el entrenador canarista mantiene la confianza en los suyos. «Mis jugadores tienen el crédito de su entrenador y tengo la sensación de que mañana [por hoy] pese a que delante tendremos un rival muy difícul, estaremos en otra dinámica diferente», aseguró. Sobre el Unicaja, Vidorreta resaltó que «sus cuatro anotadores exteriores [Fernández, Cole, Bouteille y Alonso] están con una gran confianza», mientras que «en el interior sus cincos les han dado más seguridad en defensa».