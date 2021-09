Aniano: “Si pensamos en el año pasado, no disfrutaremos de este»

Carácter, competir... Creo que son las señas de identidad que hemos tenido en estos últimos años, y no pocos; y eso no creo que lo perdamos, sino que lo mantendremos.

Y esas señas de identidad, traducidas en resultados, ¿qué significan?

Es complicado saber hasta dónde podremos llegar, pero evidentemente hemos intentado estructurar el equipo para volver a disponer de las mejores condiciones posibles y poder competir al máximo nivel. Como club hemos puesto todos los medios a nuestro alcance y creo que ahora tenemos todas las herramientas para estar lo más alto posible. Y eso, para nosotros, a lo mejor es estar entre los ocho primeros y no pasar ningún apuro.

¿La tercera posición del año pasado más la semifinal de Copa del Rey pueden convertirse en una pesada mochila en lo que a comparaciones se refiere?

Las comparaciones siempre van a estar ahí, pero este año será diferente. Si nos ponemos a pensar en lo que hicimos el año pasado no vamos a poder disfrutar de esta temporada. Ahora se parte de cero, hay que resetear todo lo anterior y saber que será necesario hacer un buen trabajo para estar al máximo nivel.

El año pasado el equipo también perdió en semifinales de la Supercopa, y contra el Real Madrid, pero luego en cambio tuvo un inicio rodado en la ACB. ¿Es clave de nuevo ese buen arranque?

Sí, porque tienes añadida una exigencia por jugar tres partidos en menos de diez días. Creo que jugar cinco encuentros de pretemporada ha sido suficiente para llegar en condiciones a este inicio y queremos arrancar con buenos resultados porque eso nos puede marcar, como a todos, el camino de la temporada.

Ya Huertas y Vidorreta han comentado que ven esta plantilla más compensada que la anterior. ¿Piensa lo mismo?

Bueno, el año pasado por varias circunstancias como la recuperación de Yusta, la lesión de Dejan, o el no poder contar con Bogris desde el inicio, ya te marca. Este año hemos ajustado un poco más la plantilla pese a irnos a 13 profesionales más Danilo y Mark. Los resultados son los que lo determinan todo, pero sí pienso que el equipo está bastante equilibrado en todos los puestos, con varios jugadores en cada uno de ellos, lo que nos permite paliar cualquier contratiempo sin tener que ir al mercado, algo que en una situación como la actual, se complica todavía más.

Kyle Wiltjer puede ser el cuatro de estos años que, sobre el papel, mejor se le adapta al baloncesto de ataque Txus Vidorreta?

Hemos tenido jugadores de gran nivel como Abromaitis y Cavanaugh. Tal vez Kyle sea algo más completo en algunos aspectos ofensivos respecto a ellos dos y eso le hace encajar en la idea del equipo. No solo por el tiro exterior, sino también por su capacidad para postear, de hacer uno contra uno y de ayudar en el rebote ofensivo. Creo que se puede complementar bastante bien, a lo que hay que sumar que Sule va en una trayectoria ascendente. Entre todos debemos equilibrar las carencias de unos con las virtudes de otros.

¿Será habitual ver a un Joan Sastre aportando pocos puntos pero sumando también en muchas otras facetas?

El colectivo se basa también en eso, en ayudar al equipo en todo lo que se pueda. Es un jugador con mucha experiencia y contrastado que ha sido un fichaje muy importante. Habrá días en los que Joan haga 14 o 15 puntos y generará para el equipo porque tiene mucha calidad, pero también en el plano defensivo nos dará un plus tremendo en esa posición. Con la llegada de Tobias y cuando Dejan regrese, creo que somos más físicos y atléticos en ese puesto.

¿Precisamente en la parcela física es en la que más puede aportar Sean Smith?

Sí. Sean debe pasar por un proceso de adaptación que no le resultará sencillo. Viene de la LEB Oro y de clubes que no han estado en la parte alta de la clasificación, pero posee un físico innato que nosotros no teníamos. Creemos que puliéndolo y él siendo consciente de que debe trabajar y progresar para cuando se le presente la oportunidad, existe margen de mejora. Su adaptación está siendo buena, aunque tener minutos no será sencillo; él trabaja para ello.

¿Será necesario con él un trabajo extra para mantenerlo motivado?

Ha habido jugadores en circunstancias parecidas y luego han acabado siendo muy importantes, como sucedió con Sergio Rodríguez la temporada pasada. Esto es muy largo y como mínimo vamos a jugar 44 partidos, a lo que hay que añadir los que disputen los jugadores que sean convocados en las Ventanas FIBA.

También parece estar llamado a un papel secundario Tobias Borg, con el añadido de que él no es cupo...

Tobias es un jugador con más de 100 partidos en la ACB, tiene experiencia, conocimientos del club, de los jugadores... Nos hace dos posiciones, algo que para nosotros es muy importante estando en dos competiciones. Lo de ser cupo quizá solo le afecte algo más en la Champions.

¿Para cuándo volveremos a ver a Dejan Todorovic?

No hay prisa. Al menos tenemos la buena sensación de que no se han producido contratiempos. El viernes [ayer] hizo un año de su operación y en un primer momento se hablaba de entre nueve y 12 meses para volver a entrenarse; por ahora ha ido incrementando la carga de trabajo sin tener que parar. ¿Cuándo? Sabiendo cómo son este tipo de lesiones hay que esperar a que él se sienta en un buen momento y con confianza. Dar fechas es complicado pero ojalá todo siga yendo como en estos últimos dos meses.

Deportivamente el lunar de estas dos últimas temporadas ha estado en la Champions. ¿Quieren sacarse la espina?

Es donde único puedes ganar. En España es más complicado hacerlo. Competiremos para intentar hacerlo en la que será nuestra sexto año en Champions, donde siempre nos catalogan como favoritos y somos el equipo número uno del ranking. Todo el mundo quiere ganarte y eliminarte, pero competiremos al máximo tanto en la BCL como en la ACB. Esperemos que no haya muchos cambios en el calendario.