Aniano «Buscamos soluciones; si nos paramos a llorar, se cierra el quiosco»

Con público ojalá que seamos aún mucho más fuertes. Económicamente sería bastante complicado volver a tener las gradas vacías, pero vemos la luz al final del túnel. Ya que en la Supercopa hubo más de 2.000 personas, esperamos tener al menos el 50 por ciento del aforo y progresivamente ir aumentando esa cifra. Pero es solo nuestro deseo, luego falta que se ratifique.

En medio de esta delicada situación de ingresos mermados, presupuestos reducidos, parece casi imposible mantener un bloque de jugadores que en varios casos se han revalorizado. ¿Cómo se hace?

Pues peleando y trabajando. En eso está Félix [Hernández] todo el día. Maquinando y buscando soluciones, no llorando; el día que nos paremos a llorar, cerraremos el quiosco... con todo lo que ello conlleva alrededor de nosotros, no solo el equipo, sino todos esos que gracias a nosotros generan ingresos.

¿Parte de esa subsistencia más reciente tiene que ver directamente con un crédito ICO que han solicitado recientemente?

Sí, claro que se ha pedido un crédito, pero como casi todas las empresas que hay en España. Si no, no estaríamos donde estamos ahora. A falta de recibir ayudas que nos han dicho que podían llegar pero que todavía no hemos recibido, hay que seguir trabajando y maquinando fórmulas para cumplir el presupuesto. Que será el décimo presupuesto seguido del club en la ACB. No nos podemos olvidar de ese detalle.

Con la supuesta vuelta a la normalidad, ¿le salen las cuentas a Aniano Cabrera?

Sí nos salen, claro. No ha habido ningún problema económico ni de impagos en los últimos años, y trabajamos para ello. Y hay que valorar que en medio de la pandemia salimos de un patrocinador y se encontró a otro, algo que nos ha permitido continuar con este proyecto que creo que es muy ilusionante para todos.