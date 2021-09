Huertas, duda para el debut por un golpe en una rodilla

Sin embargo, unas horas más tarde fue cuando saltaron de verdad todas las alarmas, sobre todo «porque apenas podía flexionar la rodilla». «Hubo momentos en los que pensamos que podía ser quirúrgico, pero por suerte tras la resonancia pudimos descartar una lesión grave», relató con cierto alivio el técnico bilbaíno, pendiente ahora «de ver cómo evoluciona» su director de juego para saber si podrá «estar o no disponible para el partido del sábado». «Si Marce está en condiciones él será el primero que querrá jugar», añadió Vidorreta en un discurso que da a entender que el de Sao Paulo al menos sí viajará hoy con el resto de la expedición canarista.

Con otros dos partidos (jueves 23 y sábado 25) a la vuelta de la esquina, la situación invita a no forzar a Huertas, más aún cuando el Lenovo tiene efectivos para cubrir su posible baja. Y es que al margen de una aportación mayor de Bruno Fitipaldo, también tendrá minutos al uno, llegado el caso, el sueco Borg. «El fichaje de Tobias era para estar preparados en el caso de que hubiera algún problema; eso nos ha permitido entrenar a buen nivel estos días y estoy seguro de que nos va a aportar cosas y estará preparado si tiene que sustituir a Marce», argumentó el técnico.

Cuestionado por el momento de forma en el que llegan los suyos al debut liguero, Vidorreta recalcó que «el trabajo va por el buen camino» tras haber dejado «buenas sensaciones en pretemporada». «A un equipo como este no le tengo que poner objetivos. Ellos trabajan cada día sabiendo que queremos ganar todos los partidos posibles», añadió.

«Si vamos relajados perdemos seguro»

Pese a medirse a un recién ascendido, el concepto de relajación parece no existir en el vestuario canarista. «Si vamos con esa mentalidad perderemos seguro», dijo con rotundidad Vidorreta. «Lo que nos permite estar muy por encima de las expectativas que genera este equipo es que respetamos a todos los rivales y sabemos que debemos jugar a tope todos los partidos. No será por relajación nuestra por lo que el Breogán, si se produjera el caso, nos gane», añadió al respecto antes de calificar a un rival como «un equipo largo y completo». «Aunque en los últimos partidos de pretemporada no ha sido capaz de vencer sí ha competido bien y su entrenador está satisfecho con el trabajo realizado», dijo también Txus de los lucenses, destacando a nivel individual al base Trae Bell-Haynes, «un anotador explosivo, que viene de hacer en el plyoff en Alemania contra el Bayern 27 puntos por partido».