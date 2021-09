Máster de Smith en La Laguna

El de Sean Smith es el fichaje apuesta de este año en el Lenovo Tenerife. Una pieza que complementa algunas carencias físicas en el interior, sobre todo para los partidos de la Champions. Pero a la vez, la del madrileño es una inversión de futuro por un cupo con unas condiciones especiales. Uno producto por explotar que requiere un obligado aprendizaje para rendir en condiciones. Así piensan en el club lagunero y de la misma manera lo hace el propio implicado. «Este es un equipazo, un equipo top de España, por lo que es un lujo para mí estar aquí y poder entrenar a diario con estos compañeros», explica el ala pívot madrileño, sabedor de que su presencia en cancha, al menos a corto plazo, no será sencilla. «Obviamente no voy a venir y jugar muchos minutos desde el principio. Tengo a Sule y Kyle que llevan muchos años a nivel muy alto; yo no tengo ni su nombre ni su experiencia. Poco a poco me adaptaré y cuando tenga las oportunidades trataré de aprovecharlas», añade en este sentido el nuevo jugador aurinegro.