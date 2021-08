La pretemporada del Lenovo entró ayer en la fase más interesante, la de la disputa de partidos amistosos. Para abrir el calendario de ensayos, el equipo de Txus Vidorreta se enfrentó a otro ACB, el CB Gran Canaria. Lo hizo en el pabellón santacrucero Quico Cabrera. Los locales llevaron la iniciativa en el marcador durante casi todo el encuentro, pero completaron el último cuarto con una puntuación insuficiente (11) y terminaron cediendo por un ajustado 68-70.

Dentro de cuatro días, el Lenovo volverá a acercarse a una situación real de competición midiéndose de nuevo al Granca, esta vez en el Arena (13:00) y sin público.

En el horizonte, el primer compromiso oficial del curso, el sábado 11 de septiembre en las semifinales de la Supercopa ante el Real Madrid, en el Santiago Martín.

Volviendo al principio, el Canarias entró mejor en el encuentro. Prueba de ello, un parcial de 12-0 con el que no tardó en afianzar las rentas que ya había empezado a sacar. Sasu Salin, con dos triples –fue el máximo anotador, con 14–, mostró su lado más efectivo, mientras que uno de los fichajes, Sean Smith, dejó su carta de presentación con un poderoso mate.

Al Gran Canaria le costó un poco más cogerle el pulso al partido, quizás por contar con más caras nuevas que su adversario, un total de siete con vistas al nuevo curso. Aún así, se mantuvo enchufado y provocó que el ensayo llegara al descanso con un parejo 34-33.

Esa tónica se mantuvo en un tercer cuarto en el que los tinerfeños no bajaron la guardia y ampliaron el margen en 3 puntos. Pero no estaba todo dicho en un encuentro que tuvo los ingredientes habituales de los partidos de pretemporada: falta de frescura, ajuste de piezas, muchas pruebas... En medio de todo, fue el Gran Canaria el que aceleró en el tramo definitivo, firmando un parcial de 11-17 que le permitió llevarse el duelo. Doornekamp estuvo cerca de evitarlo con un triple que no entró.