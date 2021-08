Txus Vidorreta dio ayer la bienvenida a la nueva temporada con el primer entrenamiento en grupo de su equipo. El entrenador vasco argumentó razones para sentirse optimista. «Estoy muy satisfecho, a la espera de la llegada de Kyle Wiltjer, que es un hombre muy importante para nosotros y que todavía tardará unos días en incorporarse al equipo. La primera impresión es que el equipo combina experiencia y juventud. Todos han llegado en un estado óptimo, eso es importante cuando las pretemporadas ya no son tan largas como eran antes», valoró el entrenador aurinegro.

Vidorreta analizó a los fichajes que se suman al proyecto. «Joan Sastre es un gran jugador, que viene a cubrir un hueco que la temporada pasada tuvimos que llenar con varios. Por las lesiones de Dejan Todorovic y de Spencer Butterfield finalmente contamos con la ayuda Charles Jenkins, y muchos minutos teniendo que jugar con Bruno (Fitipaldo) y Marce (Huertas) juntos. Sastre es un jugador que en Valencia tiene un curriculum extraordinario, ha ganado cuatro títulos, la Liga la Supercopa y dos Eurocups, por tanto no necesita presentación, llega con muchas ganas y mucha motivación», señaló Txus, quien también se refirió a Sean Smith. «Es un jugador totalmente distinto, en clara progresión. Viene con ganas de aprender, muy concentrado en el primer entrenamiento y aportando algunas de las cosas que debe darle al equipo desde otra posición, la de un jugador que tiene que estar preparado para aprovechar las oportunidades que le puedan llegar». Vidorreta se refirió a la aportación de «Alberto Cabrera, Danilo Brnovic y Mark (Ivankovic), que están para ayudarnos en este inicio de temporada, Marc y Danilo lo hacen todo el año en el trabajo diario». Más adelante también valoró la aportación que espera de Wiltjer. «Tenemos que verlo, aunque le conocemos muy bien, porque además de jugar la Champions en Turquía durante la dos últimas temporadas, estuvo una campaña en Málaga. Lo más importante del jugador no es lo que ya sabes de él sino lo que va a a suceder cuando llegue. Ha tenido un comportamiento extraordinario, pero por circunstancias personales importantes no ha pedido un permiso que lógicamente hemos atendido. Si todo va bien en este proceso final, estará aquí el día 26, pero a priori creo que es un grandísimo jugador». El entrenador espera que Wiltjer sea «capaz de ayudarnos en el rebote y en el tiro de 3, y a la hora de poder cambiar algunos partidos cuando le pongamos en la posición 5. Ha fichado por el Canarias con muchísima ilusión, esa es la clave. Viene a nuestro equipo con muchas ganas de seguir creciendo», terminó.