Confirmación a una merecida continuidad. El CB Canarias anunció ayer la renovación de Sergio Rodríguez (27 años y 2,04) para las dos próximas temporadas (hasta el final del curso 22/23), un nuevo contrato que el alero realejero se ha ganado a pulso gracias a una eficiente y constante labor a lo largo de toda esta pasada campaña.

Rodríguez fue casi el último en aterrizar en el Lenovo Tenerife 20/21. Volvió el norteño a la que ya fue su casa (desde la 11/12 hasta la 13/14) el 1 de agosto y con el principal objetivo de tapar el hueco generado por la ausencia, en el inicio del curso, de Santi Yusta, ahí en proceso de recuperación de la grave lesión de rodilla sufrida meses atrás. Llegada casi coyuntural toda vez que la unión entre club y jugador contemplaba la posibilidad de una salida por ambas partes si se hubiera dado el caso.

Sin embargo, el rendimiento de Sergio convenció a Txus Vidorreta, hasta el punto de convertirse en un fijo en la rotación aurinegra, más aún cuando Dani Díez no logró dejar atrás sus problemas físicos antes de finalmente marcharse del club isleño. Su constancia y trabajo oscuro le llevaron a jugar 39 de los 41 encuentros (solo se perdió en el arranque los duelos ante el Zaragoza y el Murcia) que el Lenovo disputó en la Liga Endesa, mientras que también tuvo presencia en la Supercopa y en los dos partidos de la Copa del Rey. En la Champions no contó en los dos choques previos iniciales correspondientes al ejercicio 19/20, pero luego solo se perdió uno de los 13 pertenecientes a la campaña 20/21.

En Liga Endesa jugó casi 13 minutos y medio por encuentro para unas medias de 2,9 puntos, 1,9 rebotes y 3,5 de valoración. En el torneo nacional acabó con un 39,7% de acierto en el tiro de tres, si bien alcanzó la jornada 32 de la fase regular por encima del 50% de efectividad: 22/43. Su presencia en pista en la competición continental fue mayor, ya que disputó 21 minutos y medio por partido, con unos guarismos de 5,5 puntos, 3 rebotes, 1,1 asistencias y 7,4 de valoración.

Con la continuidad de Rodríguez -que será el único tinerfeño en la plantilla tras la salida de Álex López- el CB Canarias se garantiza trabajo sucio en el puesto de tres, especialmente para dar descanso a Aaron Doornekamp o bien para tener cubierta dicha posición cuando el canadiense ayude en el cuatro.

«Ojalá sean otros dos buenos años»

Se mostraba enormemente satisfecho Rodríguez tras la oficialización de su renovación como jugador canarista. «Después de una temporada tan buena para todos estoy muy feliz de poder continuar dos años más aquí, en mi isla. Ojalá sean otros dos años muy buenos», expresó el realejero, consciente de que está recogiendo los frutos a su esfuerzo. «Cuando llegué no era una situación muy favorable para mí por como estaba construido el róster. Pero intenté trabajar lo máximo posible, tuve mis oportunidades y ayudé al equipo en lo que se me ha pedido. Estoy muy feliz porque he alcanzado un objetivo personal que tenía desde hacía años», explica Sergio, que promete más trabajo en el futuro. «Es normal que se espere que demos un pasito más, y ambición no faltará para ello para volver a lograr lo mismo, pero lo importante es intentar hacer las cosas y seguir siendo el Lenovo Tenerife», concluyó.