¿Qué nota le pondría a la temporada?

Yo me iría al sobresaliente en todos los aspectos del club. La temporada del primer equipo ha sido espectacular, compitiendo a alto nivel en todas las competiciones, algo que no es sencillo. La Supercopa, las dos Final Eight, ACB con los playoff, la Copa... No es fácil lograrlo.

¿Quizá para alcanzar la matrícula de honor habría sido necesario llegar algo más lejos en alguna de las dos Champions?

No. Porque lo importante es estar en todas, tal y como hemos hecho en estos últimos años. Competir como lo hemos hecho este año está al alcance de muy pocos. Y además, haciendo un esfuerzo en medio de una pandemia para cumplir con todas las obligaciones del club hacia la plantilla. Es algo que se da por hecho, pero es muy complicado, y a día de hoy todo el mundo tiene sus contratos pagados.

¿No esperaban realmente algo más tanto en Atenas como en Nihzny Novgorod?

Cuando compites siempre quieres hacerlo para ganar, y como no lo hemos logrado, nos quedamos rascados. Solo gana uno, pero unos pocos más tienen la opción de intentarlo como sí la tuvimos nosotros.

Subjetividad a un lado, lo que no admite discusión son los puestos finales en las competiciones nacionales. ¿Ha tocado techo este CB Canarias?

Un amigo me dijo hace poco que este año nos había tocado la lotería, y aunque eso no quiere decir que te toque una segunda, el próximo año volverás a jugar. Y nosotros vamos a seguir jugando. Seguir compitiendo y con un nivel que nos permita estar de nuevo entre los mejores. Trataremos de que todo cuadre bien y la planificación se dé como esperamos. El problema es que a veces, por haber estado entre los mejores, se deja de valorar el simple hecho de aspirar a estarlo. Y para poder intentar eso, lo primero es salvar la categoría, por muy a poco que suene; y a partir de ahí seguir siendo competitivos al máximo.

Pero eso de salvar la categoría parece complicado de comprar...

Hay muchos equipos que parten con el objetivo de jugar la Copa del Rey... y llevan años sin llegar a ella. Por eso nuestro objetivo es competir, salvar la categoría y luego pelear por todo; sin renunciar a nada, pero teniendo claro cuál es la prioridad.

Se lo pregunto desde otra vertiente: ¿los grandes resultados de este año no pueden convertirse en una pesada mochila si las cosas no salen igual de bien y entorno, jugadores y otros estamentos del club empiezan a hacer comparaciones?

Los jugadores no, y nosotros tampoco. Lo que hemos hecho este año es fantástico y lo guardaremos en nuestra memoria, pero no podemos anclarnos en el pasado. Solo podemos mirar hacia adelante, porque lo que has hecho en el pasado no te sirve de cara al futuro.

Pero hablamos de un pasado muy cercano...

Sí, pero la realidad es el presente y el futuro. Y queremos mantener un estatus y seguir siendo respetados, porque el crecimiento no solo ha sido deportivo, sino en todas las áreas del club. Ojalá cuando vuelva el público a las gradas tengamos el pabellón lleno en todos los partidos. Eso sería refrendar esas expectativas de las que se habla.

¿Con qué momento de la temporada se queda?

Son muchos. El partido del Barça aquí de playoff, la semifinal de la Copa del Rey, la victoria de Murcia que creo que significó unión y crecimiento para el equipo, y también todo lo que hemos convivido a lo largo de la temporada, ya que resultó bastante complicado manejar la situación para poder estar bien en todas las competiciones.

¿Precisamente por todas esas circunstancias que han rodeado a la temporada, ha sido el año más estresante del CB Canarias?

Agotador. Mentalmente. Agotador. Para todos y por bastantes cosas. En medio de la pandemia pasamos muchas semanas fuera de casa y la vida en los viajes y los hoteles fue muy restrictiva y nada cómoda.

¿Ha sido casi un milagro que nadie de la plantilla se haya contagiado teniendo en cuenta que para cada uno de sus desplazamientos debieron viajar en avión?

Hemos tenido que hacer pruebas de antígenos en un aeropuerto, y que faltaran solo 20 minutos para cerrar el vuelo y quedar media plantilla sin pasar la prueba ni facturar. O hemos visto como se nos cancelaban vuelos a tres días de viajar. Pero ha sido tan buen la química, la organización de los viajes y la reacción a los inconvenientes, que hemos logrado hacer esto lo más cómodo posible.

¿Queda Aniano Cabrera para rato?

Pues empieza a estar un poco justa la gasolina. Acabamos de pasar el 30 de junio y ya pienso que voy a estar sin vacaciones otro verano. Las cogeré el día que me muera. Vas enlazando temporada tras temporada, la exigencia es mayor y uno va cumpliendo años. De momento no me gusta estar diez días parado sin hacer nada, sino que pienso que uno es más vital estando más activo, y mientras lo pueda compaginar con la familia, que es la que más lo sufre, pues habrá Aniano para rato.

Coordinación para que la cantera crezca Al margen de su primer equipo, el CB Canarias logró colar este año a sus equipo infantil, cadete y júnior entre los ocho mejores de España. «El trabajo de Jou Costa en las últimas temporadas es muy bueno, tanto en dedicación como en planificación, tras una buena labor anterior de José Carlos Mederos», explica Cabrera. «La buena vinculación con el Náutico, el trabajo de tecnificación, algún jugador becado, la presencia en diferentes torneos y en campeonatos de España, así como la colaboración de clubes y colegio de la Isla demuestran que con coordinación puede haber un buen proyecto de cantera», argumenta el director deportivo canarista. Ya cuestionado por una posible conveniencia de tener a un filial en LEB Plata, Aniano es tajante. «Lo ideal es estar en la competición en la que puedas estar, que es la EBA», si bien considera que «con tan pocos jugadores de la Isla, tres equipos en EBA son muchos, aunque está claro que todos ellos, de una manera u otra, se lo han ganado por derechos deportivos». «Nuestra línea es tratar de mantener jóvenes de cantera que puedan ir dando saltos y lleguen algún día al primer equipo. Y ejemplos así son Petit Niang, Sergio Rodríguez, Samuel Rodríguez y varios más que han salido de la vinculación con el Náutico y siguen dando pasos. Ya llegará el momento para tener un filial de mayor envergadura», concluye.

Hablemos del futuro más inmediato. ¿Hasta qué punto le condiciona a Aniano Cabrera no saber exactamente de qué capital dispondrá para hacer el equipo en función de mayores o menores ingresos por la presencia o no de aficionados?

Claro que condiciona. Ahora nos movemos con lo que disponemos con seguridad, que es lo mismo del curso pasado; y de ahí no podemos pasarnos. Ahora toca ajustarse y acertar. Ya venimos de un año muy complicado y aunque pensamos que habrá algo de público esta próxima temporada también debemos buscar una compensación de la anterior para equilibrar y estabilizar la economía del club.

¿Se hace necesario rejuvenecer algo la plantilla?

Viendo la plantilla del Real Madrid, muchos de sus grandes éxitos los han logrado con un equipo que fue cumpliendo bastantes años. ¿Qué miedo tenemos al DNI? El rendimiento ha sido excelente, están en forma, se cuidan, no han tenido lesiones graves... Cuando un equipo alcanza la madurez en edad, más que un defecto es una virtud; y esa madurez que tiene este grupo es lo que nos hace ser competitivos. Sí es verdad que se puede retocar en algunos momentos con jugadores con algo más de energía, tal y como ocurrió este pasado año con Sulejmanovic.

¿Sigue habiendo riesgo de que salga algún otro jugador?

Sí... Eso no hay que obviarlo nunca, porque los contratos a veces están para romperlos. Aún así, la manifestación que tenemos de todos los jugadores es que se mantendrá lo que existe ahora mismo.

La primera llegada ha sido la de Joan Sastre. ¿Es el sustituto natural de Santi Yusta?

Sí, porque puede hacer principalmente la posición de dos, pero también la de tres. Es un jugador que defensivamente es muy completo, lo que nos permitirá seguir teniendo mucha capacidad atrás. Es muy buen tirador, puede jugar uno contra uno y el pick and roll, y sobre todo es un jugador que creemos que se adapta muy bien al baloncesto de nuestro equipo. Además, posee una gran experiencia y una trayectoria que le han llevado a ser internacional. Es un buen salto de calidad para el equipo.

Y en el caso de que no se produzcan más salidas, ¿qué le faltaría al equipo en estos momentos?

En la situación en la que estamos, dos o tres jugadores para cerrar la plantilla. En principio dos porque la idea es ajustarse a las necesidades del equipo para seguir siendo competitivos y extender lo máximo posible este buen ciclo que está viviendo el club. No buscamos estrellas sino seguir siendo un equipo, algo fundamental en estos años. Y hay que disfrutar del que nos está tocando vivir ahora.

¿Con alguna prioridad? El hueco más evidente está en el cuatro...

Sí, un cuatro. Y luego otro jugador que encontremos para complementar el equipo.

¿Solo para complementarlo?

Sí, que nos ayude a ser competitivos. Veremos lo que el mercado nos puede dar. También nos fijaremos en la necesidad de cumplimentar con jugadores de formación la normativa tanto en la ACB como para la Champions. Y luego tenemos libres las dos plazas de americanos, aunque eso no implica que debamos ocupar ambas. Si solo gastamos una pues tendremos otra libre para lo que pueda suceder durante la temporada, a lo que hay que añadir que este año el mercado de jugadores americanos creo que se demorará al retrasarse las ligas de verano en Estados Unidos.

Hace prácticamente 10 meses que se produjo la lesión de Dejan Todorovic. ¿Cuándo podría reaparecer y qué se puede esperar de él? ¿El antecedente cercano de que Yusta no llegara a estar en plenitud va a condicionar para ser más precavidos?

El plazo que nos marcamos es el de la mejor recuperación posible. Se habló de entrada entre nueve y 12 meses, y habrá que ver cómo llega al inicio de la pretemporada y su evolución hasta conseguir el alta médica para luego comprobar su respuesta para entrar en competición, que fue lo que le ocurrió a Santi. Todo tiene su proceso y cada jugador lo lleva de una manera particular. Lo importante es que cuando llegue lo haga lo mejor posible para que nos pueda ayudar.

¿Ese momento no tiene por qué ser a principio de temporada?

No, no tiene que ser a principio de temporada.

Estos días se ha vinculado a Tim Abromaitis como posible retorno. ¿Cree que ilusionaría tanto como el fichaje hubiese llegado el año pasado?

Se vincula a Tim con el Canarias, pero él tiene contrato en Málaga. Y a día de hoy no tenemos conocimiento ninguno de su posible desvinculación. No nos podemos llevar por los instintos de querer a algún jugador. No nos consta de que esté libre.

Han decidido jugar de nuevo BCL. ¿No estar en Eurocup es porque no se dio la posibilidad?

No se dio la posibilidad, porque nuestros derechos servirían para competir en Euroliga.

¿Y dado el caso, cree que el club tiene la estructura suficiente para afrontar esas exigencias, o por contra en medio de las circunstancias actuales hubiera sido un caramelo envenenado?

Como no ocurrió no nos lo hemos planteado. Al contrario que en el fútbol, en el baloncesto está marcado así, y no te clasificas por méritos deportivos.

¿Le gusta el nuevo formato de la BCL o cree que da menos margen de error?

Ya este año pasado fue exigente, con grupos de cuatro equipos en los que un fallo te obliga a recomponerte y estar luego pensando en el average. En un formato tan corto los partidos de casa son fundamentales, a lo que se añade la necesidad de sumar al menos una victoria fuera. Además, cada año el nivel de los participantes, con muy buenas plantillas, es mejor; al igual que la estructura de la competición, que va dando pasos agigantados.

¿Hasta qué punto es vital acabar primero de grupo en la fase inicial?

Es verdad que te evitarías una ronda, pero igual con eso pierdes ritmo de competición. Nunca sabes lo que será bueno. La que se dé, será la mejor opción. Ya sea acabando primero, segundo o tercero. Cuarto no porque estás eliminado.