Supongo que apenado por no poder continuar...

Hombre, claro. Vine aquí con muchas ganas y expectativas de hacerlo bien porque se trataba de la vuelta a casa. Y por eso ahora irme es complicado. Aquí tengo una vida, mi familia, mis amigos, novia... Apena todo.

¿Era la mejor opción?

Sí. Quiero y necesito jugar, porque otro año aquí, sin minutos, me plantaba con 31 y dos temporadas sin jugar. Hubiera sido imposible seguir arriba después de eso. Lo llevo meditando durante bastante tiempo y por eso, para mi futuro, la mejor opción era salir.

¿Pero ha sido el club el que tomó la iniciativa o las dos partes por igual?

Los dos por igual. Yo tenía una cláusula de salida y el club una de corte. Mi salida era más alta y yo no iba a pagar por irme de mi casa. Era una tontería, porque estoy a gusto aquí en Tenerife, pero sí era lógico que si podía llegar a un acuerdo resultaría más sencillo para las dos partes.

¿Qué le faltó para tener más protagonismo?

Pues un pelín de suerte y un pelín más de confianza, tanto mía como por parte del entrenador también. Empezamos la temporada con una muy buena racha en la que yo tenía minutos, y cuando todavía el equipo no había perdido se ficha a Spencer [Butterfield] en mi posición. El club vio la necesidad de reforzarse ahí y eso supone que a mí, lógicamente, se me desplaza. Al equipo le ha ido muy bien todo el año por lo que no puedo decir nada. Quizá también necesité algo más de continuidad porque no soy un jugador que sale y te rompe un partido en el primer minuto con tres triples seguidos; puedo hacerlo, pero no es mi fuerte. Necesito minutos para poder producir y que el equipo se beneficie. Soy consciente de ello.

¿Esa situación, casi un círculo vicioso de saber que tenía que demostrar en poco tiempo, le perjudicó todavía más?

Sí, puede ser que eso se acabara convirtiendo en una autoimposición. No creo que tuviera que demostrarle nada a nadie porque ya lo he hecho durante muchos años. Solo que el querer hacerlo bien me ha acabado preocupando, y pensar que si hubieran entrado esas dos que quizá has fallado en un partido, a lo mejor toda cambia.

Tener delante una pareja de bases como Huertas y Fitipaldo, en la que además uno de ellos se iba muchos minutos al dos, ¿lo complicó todo todavía más?

Era casi imposible tener minutos ahí, y más todavía en el nivel en el que estuvieron los dos en un momento de la temporada, que era brutal. Tuvieron algún mal partido, pero fue complicado entrar ahí.

Vidorreta llegó a reconocer a finales de noviembre que su falta de minutos se debió, en parte, a que usted no había mejorado su tiro exterior tal y como él le pidió antes de verano...

Bueno... Sí. Como dije antes, si entran dos que se salieron igual hablamos de otra historia. Aunque reducirlo todo a eso es algo superficial e injusto, porque tener que meter el triple en un minuto no es mi juego, repito. Está claro que si hubiera metido cinco triples por partido habría tenido más minutos.

¿Es esa faceta, la del tiro de tres, algo que debe mejorar?

Es algo en lo que entreno siempre, pero a la vez es algo que se logra con confianza, y yo noto que nunca la tuve aquí en Tenerife. No tuve esa continuidad en la pista. Y claro que sé que es algo que debo mejorar todos los días antes de los entrenos y especialmente en verano.

¿Se llegó a venir abajo en algún momento de la temporada ante la falta de minutos?

Hubo momentos muy complicados, en los que ves que estás algo desplazado porque otros van entrando y tú no. Ahí lógicamente te sientes algo apartado y resulta difícil no venirte abajo, pero creo que justo en esos momentos tuve la ayuda suficiente y necesaria para no derrumbarme y poder aguantar.

¿Ayuda externa?

Sí, ayuda externa.

Pese a su poco protagonismo, entiendo que se queda con formar parte de mejor plantilla de la historia del Canarias?

Desde luego. Eso no se podrá obviar nunca y será muy complicado que se repita, porque quedar solo por detrás del Barça y del Madrid es una auténtica locura. Me siento parte, no importante, pero parte, de este logro. Muy querido y respetado por los compañeros. Tuvimos muy buena relación durante todo el año. Es increíble haber formado parte de esta plantilla.

¿Y ahora qué será de Álex López?

Ahora toca esperar. Existe interés de algunos equipos, pero por ahora nada concreto.

¿Pero continuando en ACB?

Sí, afortunadamente tengo la suerte de que se me ha reconocido y que algunos entrenadores se han interesado por mí. Estoy muy agradecido. Lo de salir al extranjero no lo contemplo porque no creo que sea el baloncesto adecuado para mi estilo de juego.

En este momento, ¿más que a un equipo de mayor nivel, prioriza el disponer de más minutos?

Sí. Sobre todo tener una mayor continuidad en el juego. No sé si 10, 12 o 18 minutos, pero sí necesito tener continuidad gracias a un rol relevante; ser parte de las teóricas 10 fichas de los dos primeros quintetos para volver a sentirme bien. Sé que puedo hacerlo y ojalá me salgan bien las cosas.

¿Le gustaría volver algún día al Canarias?

Claro que me encantaría volver, pero eso es algo que ahora no lo tengo en la cabeza ni es una prioridad. Ojalá, porque es mi casa, pero no creo que por varios factores se llegué a dar. Por mi edad, por el estilo de Txus, que a lo mejor no encajamos tanto... No hay ningún problema con él, pero si ya me utilizó poco ahora, dudo que lo haga más adelante. No lo sé, pero sí es verdad que me marcho con una salida muy sana y con muy buen rollo con la gente del club, hasta el punto de que casi ni nos despedimos porque seguiremos viéndonos.