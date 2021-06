La Basketball Champions League confirmó ayer la presencia del Lenovo Tenerife, por sexto año consecutivo, en la próxima edición de la competición. El club aurinegro no ha faltado a ninguna de las ediciones de la BCL, de la que fue el primer campeón. Ahora repite con el derecho adquirido por su tercer puesto en la Liga Endesa.

La Champions League 2021-22 presenta un cartel con 52 participantes, 17 campeones nacionales, 42 equipos clasificados en el Top 5 de sus respectivas ligas y más de la mitad han alcanzado la final de su competición doméstica. El Hereda San Pablo Burgos, vigente campeón e histórico primer bicampeón de la BCL, el Baxi Manresa, que regresa tras dos años de ausencia, y el Unicaja, que debutará, completan la representación española en una edición que arranca el 13 de septiembre una vez formados los grupos en el sorteo del 7 de julio.

E

Los principales rivales.

En la lista de clubes ya confirmados también figuran AEK, Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Besiktas, Darussafaka, Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Nymburk, EWE Baskets Oldenburg, Szombathely, Oostende, Galatasaray, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Hapoel Unet-Credit Holon, Happy Casa Brindisi, Igokea, JDA Dijon, Lavrio Megabolt, MHP Riesen Ludwigsburg, Nizhny Novgorod, PAOK, Pinar Karsiyaka, Rytas Vilnius, SIG Strasbourg, Tofas Bursa y VEF Riga.

El sistema de competición contempla una fase regular de 32 equipos (ya hay 28 clasificados y los cuatro restantes accederán por rondas preliminares) repartidos en ocho grupos de cuatro. Los ocho campeones de grupo se clasificarán directamente para el Sweet 16. A diferencia de la edición anterior, los segundos y terceros se medirán a segundos y terceros de otros grupos en un play-in al mejor de tres partidos. Una vez definidos los cuatros grupos de cuatro del Sweet 16, los dos primeros de cada grupo pasarán al playoff de cuartos de final, que se jugará al mejor de tres choques; y de ahí saldrán los cuatro equipos que jugarán la Final Four, en una sede por definir.

El Lenovo es la referencia de la competición, como equipo con más partidos oficiales, igualado con el AEK de Atenas (87). Ningún equipo, sin embargo, ha ganado tantos partidos como el lagunero (65), por delante del AEK (58), del Nymburk (490) y del Bandirma turco (43). El conjunto aurinegro no solo fue el primer campeón, sino que jugó la final en la temporada 2018-19, en Amberes; y se clasificó para las Finales a Ocho de Atenas y Nizhny Novgorod, cayendo en cuartos en ambos casos.

El Lenovo Tenerife ha inscrito al estadounidense Tyler Cavanaugh en la lista de jugadores sobre los que se ejerce derecho a tanteo, a pesar de que ya no pertenece a su plantilla. La intención de la entidad aurinegra es mantener sus derechos sobre el jugador si regresara a la ACB en los próximos 5 años. En la relación, formada por 20 jugadores, no figuran Sasu Salin y Sergio Rodríguez, los dos canaristas que terminan contrato. Esa ausencia implica que ambos an a renovar. Asimismo, ayer se dio a conocer una segunda relación, la integrada por jugadores que han comunicado su intención de regresar a la Liga Endesa, en la que figuran nombre de jugadores interesantes como Mindaugas Kuzminskas (exUnicaja) o Francisco Cruz, que perteneció al Fuenlabrada.

La continuidad de Salin y Sergio