Álex López se sigue viendo de aurinegro... pero con más presencia en la cancha. Tras un año en el que apenas ha contado para el técnico Txus Vidorreta, el base-escolta lagunero está dispuesto a revertir la situación con tal de «seguir en casa». El exterior isleño del Lenovo Tenerife se apresta a cumplir el que sería su tercer y último año del contrato firmado a finales del ejercicio 18/19. «La situación contractual es la que es, y el club tiene la posibilidad de prolongar el contrato, por lo que si quieren contar o no conmigo dependerá un poco más de ellos», expresó ayer el de Aguere en el programa Buenos Días Canarias de la Televisión Canaria. En su intervención, López dejó claro que su prioridad es seguir como canarista, aunque con ciertas condiciones.

«Me quiero quedar, pero quiero jugar. Esta es mi casa y decir que me quiero ir mi casa es algo que nunca va a ocurrir. Esperaré a ver qué dice el club, porque son ellos los que tienen [la capacidad de decisión en] esa parte del contrato», explicó el hasta ahora capitán canarista, que también reveló que existe un plazo «hasta el día 30 de este mes» para que la entidad aurinegra «decida», en referencia a una salida, alternativa que también puede hacer efectiva el propio López. «Supongo que serán ellos los que digan, pero lógicamente quiero tener minutos y aprovecharlos», insistió.

Este análisis lo hace López tras una temporada en la que no tuvo «los minutos que deseaba». «La valoro diferente, porque personalmente ha sido difícil al no jugar demasiado tiempo, pero he aprendido muchísimas cosas. Nunca había estado en un caso así, por lo que te pones en ciertas situaciones y conoces qué ocurre cuando estás incómodo», expresó el lagunero, que aún así, antepone los grandes resultados colectivos del Lenovo Tenerife. «La quiero valorar positivamente, primero por cómo lo ha hecho el grupo, que eso es lo más importante siempre, y por formar parte de una plantilla histórica. Y también por las otras cosas aprendidas como el saber sobreponerme a ciertas situaciones, cómo lo he manejado todo y cómo me he comportado...», comenta el jugador formado en el Colegio Nuryana.

Repite Álex que esta «ha sido una temporada histórica». «Cuando pongamos en perspectiva lo que se ha conseguido, ese tercer puesto solo por detrás del Madrid y del Barca, veremos que es una cosa tremenda. Tenemos que estar muy orgullosos», comenta el lagunero antes de hablar de las claves de este gran rendimiento. «Ha sido importante el nivel deportivo de la plantilla, pero sobre todo por lo extradeportivo, por ese buen ambiente que ha existido fuera del vestuario y que ha hecho que todo fluya más fácil. Es importante el buen rollo y el gran grupo de personas que hemos tenido», concluyó Álex.