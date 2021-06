El Lenovo Tenerife quiere vivir hoy una fiesta. Pese al mal sabor de boca que le ha podido dejar su escandalosa derrota del lunes en el Palau contra el Barça (112-69), el cuadro lagunero afronta el choque de esta noche con la intención de darse un homenaje. Independientemente del resultado, si bien el fin primordial de los de Txus Vidorreta para este segundo duelo sea, más si cabe, el forzar el tercer y definitivo choque de la serie.

Un deseado festín con no pocos alicientes en la vuelta del público, 15 meses después, al Santiago Martín. Será la presencia en las gradas de un millar de aficionados aurinegros el principal motor que esgrima el cuadro lagunero para ofrecer su mejor imagen a lo largo de los 40 minutos. Esa versión sin fisuras que parece la única que le podría servir al conjunto isleño para plantarle cara a un rival, el azulgrana, que a base de una enorme intensidad física defensiva (y el lunes también un acierto superlativo en ataque) trae por la calle de la amargura este curso a los canaristas.

Ese equilibrio en los dos lados de la pista de los de Jasikevicius es precisamente el que hoy debe ofrecer también el Lenovo para tratar de darle mayor enjundia a su particular celebración. Un evento que bien podría ser el último en Los Majuelos de la larga temporada de los aurinegros, que, como mínimo, se merecen decir adiós a lo grande en la que ha sido su mejor campaña dentro de la ACB. Una despedida en casa -o todavía no- que sería a lo grande -para el club y para sus seguidores- en caso de tumbar al conjunto culé, pero que también valdría de sobra si los de Vidorreta, dentro de una seña de identidad exhibida en no pocas ocasiones, son capaces de pelear por el partido hasta la bocina final.

Para llegar a ese desenlace satisfactorio, varias parecen las premisas concretas a cumplir hoy por el Lenovo Tenerife. La primordial, lograr que sus bases, sobre todo Huertas, no sufran como en episodios anteriores en el manejo del balón ante la presión azulgrana y, por extensión, se resienta la producción del resto de compañeros en cancha. Varios son los principales damnificados: por un lado algunos de los exteriores, como Salin y Doornekamp, que en Barcelona apenas pudieron recibir en condiciones para armar el brazo más allá del perímetro; y también Shermadini, aislado muchas veces en la zona a consecuencia de una defensa de anticipación y luego de ayudas.

Además, también se antoja vital equilibrar la aportación desde el perímetro, aquella con la que el Barça hizo trizas el duelo del lunes (13/17 en triples en la segunda parte) ante un rival, el canarista, que acabó el partido con un pobre 4/16. Si ambos equipos se mueven en sus números habituales, las opciones de mantener pareja la contienda y soñar con algo grande, aumentarán para los de Vidorreta. Suceda lo que suceda, el posible fin de fiesta canarista está más que justificado.