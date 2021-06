El Lenovo Tenerife podrá permitir la entrada de 1.000 aficionados a las gradas del Pabellón Santiago Martín a cada uno de los partidos que dispute en los encuentros de playoff que dispute en la presente temporada. El Consejo Superior de Deportes anunció ayer que se autoriza la entrada de espectadores a los encuentros de fútbol, de playoff de ascenso, que comenzaron ayer en Girona, y de baloncesto.

Hoy, el rival del Lenovo Tenerife en el segundo encuentro de los cuartos de final, el San Pablo Burgos, va a poder disfrutar de un porcentaje de aficionados en las gradas del Coliseum. En el caso del Lenovo, tiene garantizada la experiencia de recuperar a sus aficionados en al menos un partido, porque gane o pierda hoy, será local antes de que finalice la temporada. Si resuelve esta tarde la eliminatoria, podrá recibir a sus fieles en el cruce de semifinales frente al ganador del playoff Barcelona-Joventut; si por el contrario cae hoy, la vuelta de los aficionados aurinegros se producirá el sábado en el tercer encuentro frente al Burgos, el decisivo.

El presidente de la entidad, Félix Hernández, señaló ayer en Radio Nacional de España que su club está preparado para esta posibilidad. «Lo teníamos todo preparado para el partido de ayer (se refería al martes) , sabíamos que se estaba cocinando esto en el Consejo Superior de Deportes, curiosamente el Burgos va a tener público y nosotros no lo tuvimos. Peor es el caso del Gran Canaria, que con su Isla en fase 1, el CSD no lo autorizó (jugó anoche) porque dice que tenía que ser la región completa. No se enteran de que somos islas. Si perdemos el segundo partido, que esperamos que no, tenemos previsto tener público el sábado», afirmó.

Ya hay un antecedente esta temporada. El Lenovo fue autorizado a poner a la venta entradas para encuentros de BCL. Por ejemplo, ante el Bakken Bears se despacharon 607. El protocolo que estableció el club tuvo en cuenta que la venta era exclusivamente en internet, para los abonados que no se hubieran acogido a la devolución de la parte del abono no utilizado cuando se suspendieron las competiciones, y con un registro previo en la plataforma Bacantix. Los socios no fueron ubicados en sus asientos originales y debieron cumplir otra serie de normas dentro del pabellón.

El Real Madrid, en semis.

El Real Madrid ganó ayer (75-81) al Gran Canaria el segundo partido del playoff de cuartos de final y se clasifica para las semifinales. Los blancos, de la mano de Rudy Fernández, siguen sin perder un solo partido fuera de casa en la competición nacional. Ahora se medirán al ganador del cruce entre Baskonia y Valencia. Los vitorianos obligaron a desempatar la serie, tras imponerse al equipo levantino por 76-65, en un partido serio en el que los locales bloquearon el talento de su rival. Hoy juegan Joventut y Barcelona por el otro lado del cuadro (21:00).