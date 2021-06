Txus Vidorreta hizo un amplio análisis de una victoria que es especial para el equipo, porque es la primera vez que logra ventaja en un playoff, y para él, centenario de aurinegro en ACB. «Hemos hecho un partido completo, hemos dominado en el marcador prácticamente 38 de los 40 minutos en base a una excelente defensa en el primer y tercer cuartos. Hemos sufrido como siempre pasa contra el Burgos porque es un equipo que tiene mucha facilidad anotadora, arriesga mucho y provoca errores a sus rivales, y eso les hace recuperar diferencias. Hoy [por ayer] lo han vuelto a hacer, pero la clave es que en los últimos minutos hemos estado a un nivel top defensivo y además, hemos anotado otra vez triples importantes para jugar con equipo en el dentro-fuera y conseguir también alguna canasta de Marcelinho y Gio (Shermadini) que nos ha permitido ganar por ocho en un partido que creo que hemos dominado, pero que sabemos que no significa nada más allá de haber obtenido la primera victoria, necesitamos una más», analizó el entrenador.

El momento complicado.

El técnico explicó por qué no pidió un tiempo muerto para evitar que el Burgos se pusiera en ventaja. «No hay que gastarlo cuando hay otros de televisión, es una estupidez perder tiempos muertos cuando en un partido de playoff se puede perder o ganar por no tener tiempos muertos cuando quedan dos segundos. Si lo tienes sacas de campo de ataque y si vas uno abajo y no dispones de esta posibilidad tienes que hacerlo desde el campo defensivo», expuso antes de reafirmarse que «en el último cuarto hay que aguantar al máximo y jugar con los parciales. Tienes dos tiempos muertos de televisión a falta de 6 y 3 minutos. Creo que el equipo estaba jugando bien, lo único que estábamos fallando tiros cómodos y ellos han tenido una racha de acierto, sobre todo con Cook», argumentó.

Vidorreta explicó que las pérdidas de balón recortaron opciones en la primera parte. «Íbamos ganando también con pérdidas, pero sin ellas al descanso habríamos estado 15 arriba. Hemos controlado mejor su defensa y jugamos con ventajas que han llegado a ser amplias, ellos han recortado y hemos tenido la cabeza fría para anotar tiros importante y sobre todo defender muy bien», dijo.

Finalmente, sobre sus 100 victorias, reflexionó. «Estoy contento por esta primera victoria también, pero muy triste porque no lo podemos compartir con la afición. Es una temporada oculta para nuestros aficionados, y en ese sentido, es una sensación agridulce. Bonito porque está siendo un año histórico. Es la primera vez que nos colocamos 1-0 en los playoffs en Liga, pero al mismo tiempo triste porque no lo podemos compartir con nuestros fans», concluyó.