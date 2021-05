Es de los tiradores más fiables del Lenovo, y aunque una lesión en un dedo lo ha alejado de su mejor versiónsa, Salin está convencido de recuperarla para los playoff.

¿Cómo llega el equipo al playoff?

Bien. Hemos tenido mucho tiempo para entrenar bastante, preparar bien los partidos y adquirir el ritmo que necesita un playoff. Nos sentimos bien.

Ha dicho Vidorreta que el primer parón, justo después de la Final Eight, sí vino bien al equipo, pero que no sabe si este será igual de positivo...

Creo que sí. Que nos ha servido para estar listos, además de que tenemos confianza en nuestro juego y más experiencia ante estas interrupciones.

¿Esa confianza en ustedes mismos en la misma que en la mayor parte de la temporada?

Pienso que es la misma. Es verdad que en el último encuentro contra el Barça jugamos unos 10 minutos finales nada buenos, pero la confianza es la de siempre, sí. Ahora sabemos que tenemos que ganar dos partidos más. Y aunque contra Burgos siempre han sido encuentros complicados y no será fácil derrotarles otra vez, tenemos mucha confianza en nuestro juego. Les tenemos más ganas porque además han ganado la Champions.

¿Cuál ha sido el secreto para haber acabado la fase regular con esas 27 victorias?

No sé si hay secreto especial. Quizá mucho trabajo y buena química entre los jugadores y también con Txus. Hemos jugado muy bien esta temporada. Duros y con confianza. Quizá sean esas las claves.

¿Es positivo o negativo haber jugado tantos partidos ante el Burgos?

Creo que los dos clubes tenemos equipos similares y nosotros sabemos lo que pueden hacer ellos, y ellos seguro que tienen claro lo que haremos nosotros. Lo que no sé es si la eliminatoria será de bueno juego o no.

¿Y haber ganado cuatro de esos cinco encuentros?

En este momento eso no importa. Cuando empieza el playoff tienes claro que debes ganar dos partidos y te olvidas por completo de los resultados anteriores.

Hablando de Burgos, hay un jugador, que además ocupa su puesto, Vitor Benite, que parece últimamente imparable...

Sí, sí. Está tirando muy bien y con mucha confianza. Pero el Burgos no es solo Benite, sino que tiene muchos otros peligros, como Cook, Renfroe, Kravic, Rivero... Tienen una muy buena plantilla.

Ya ha hablado un par de veces que ganando dos partidos es suficiente para pasar de ronda. ¿Con este formato se puede soñar con algo grande para este Lenovo Tenerife?

Sí, claro. Al necesitar solo dos victorias para clasificarte hay más posibilidades para que los equipos no tan grandes puedan sorprender. Queremos hacer algo especial y el primer paso para ello es ganarle al Burgos.

Pero da la sensación de que por momentos tanto el Madrid como el Barça son intocables para el Canarias. Cuatro derrotas frente al Real Madrid y dos ante los azulgranas.

Sí, sí, lo sé. Cuando juegas contra los grandes se une todo. Desde la calidad del rival hasta que para los árbitros siempre es más sencillo dirigir esos encuentros. La clave ahí es pensar únicamente en tu juego. En el físico creo que el Barça es algo más fuerte que el Real Madrid, porque Jasikevicius les ha dado más dureza. Pero los dos tienen una calidad enorme.

Entre la lesión de Todorovic, que Yusta no ha alcanzado todavía su mejor rendimiento y también la baja posterior de Butterfield, ¿se ha sentido como la única referencia en el tiro exterior del equipo?

No lo he sentido, no. Tenemos a muchos otros jugadores como Aaron, Tyler, Bruno, o también Sule, que pueden tirar muy bien. Los porcentajes de acierto han sido muy elevados todo el año, aunque en estos últimos partidos hemos fallado más de lo habitual los tiros abiertos y cómodos. Solo necesitamos tener un poco más de seguridad y creo que así todos podremos meter.

¿Por qué no están entrando esos lanzamientos?

Puede ser algo de confianza, sí. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una temporada muy larga y también influyen otros aspectos como el cansancio. Debemos bloquear duro, llevar el ritmo de los partidos, compartir bien el balón, fijarnos quién está abierto, y si tienes una buena oportunidad para lanzar, hacerlo. Sea quien sea.

¿Cómo se ha llevado en el vestuario este año tan raro por el covid? ¿Ha existido miedo, sobre todo en jugadores con niños pequeños como usted?

Cuando empezamos la temporada fue bastante raro porque no había gente en los pabellones, pero creo que con el tiempo nos hemos adaptado y no creo que haya cambiado mucho baloncestísticamente hablando. Respecto a mi vida personal, mi hija solo tiene un año y no pienso que variara demasiado mi día a día si no hubiera covid... No vivo con miedo, aunque sí es una situación algo rara. Quizá lo más significativo es que mi familia no puede venir a visitarnos.