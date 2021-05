Tercero de la fase regular con 27 victorias y solo nueve derrotas, y semifinalista de Copa del Rey. Cualquier otro conjunto del estatus del CB Canarias daría por válida su temporada en el panorama nacional. Pero el club aurinegro no se ha saciado y afronta los playoff por el título con ambición para tumbar, al menos, otra barrera, la de meterse en semifinales ligueras. Así dejaron ayer claro tanto el director deportivo de la entidad, Aniano Cabrera, como especialmente el técnico Txus Vidorreta. «La temporada es extraordinaria, un hecho sin precedentes que un equipo como el Canarias se pueda situar, a este nivel, con tanta regularidad y año tras año mejorando, porque en liga regular hemos sido, quintos, cuartos y ahora terceros... Y no nos ponemos límites. No nos conformamos con eso», apuntó de forma rotunda el bilbaíno. «El balance es excelente, por encima de las expectativas que podía haber al principio de temporada», añadía, en un discurso similar, Cabrera.

Insistió Vidorreta en poner en valor esa tercera plaza en la fase regular, básicamente por los rivales que rodean al conjunto isleño. «Esto es histórico, ya que acabamos solo por detrás de Real Madrid y Barça, que además han hecho una de sus mejores temporadas; y luego por delante del Valencia, al que le ganamos los dos partidos y terminó con tres triunfos menos; y el Baskonia, que tiene cuatro victorias menos», recuerda el entrenador canarista, que califica la actual como «la campaña más ilusionante» de todas las que ha vivido en el basket profesional. «No puede ser estresante porque ves siempre al equipo en los puestos altos de la clasificación, pero sí es cierto que lo ha hecho en unas circunstancias difíciles, empezando porque el pabellón ha estado sin público todo el año», reconoce Txus sobre un curso «atípico», pero que ha hecho «que el equipo estuviera más unido que nunca».

Huye de la zona de confort

Lejos de pensar que el cuadro aurinegro ha tocado techo, Vidorreta mira al futuro con ganas de superación. «Sabemos que será complicado igualar estos registros, pero vamos a intentarlo cada temporada. Este es el secreto del Canarias, el no recordar siempre que estamos muy por encima de lo que es nuestro presupuesto. Somos muy ambiciosos, desde el consejo de administración, todos los miembros del cuerpo técnico, y también los jugadores. De lo contrario habríamos caído en la zona de confort. Sabemos que cada vez nos quedan menos opciones de mejorar el año precedente, pero lo seguiremos intentando», argumenta el técnico. El alegato podría enfocar ya al Lenovo Tenerife hacia el ejercicio 21/22. Pero no. El inconformismo no se ha terminado en el presente ejercicio. «Estamos ilusionados porque nos encontramos a un paso de conseguir otro hito para el club, que sería las semifinales de la Liga Endesa», concluye Cabrera. Si ante el Burgos la versión del Lenovo Tenerife es similar a la de gran parte del año, la ambición estará más cerca de convertirse en realidad.