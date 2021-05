El director deportivo del CB Canarias espera que el club de un paso más en su crecimiento alcanzando las semifinales de la Liga. En cualquier caso, no entiende que una derrota ante Burgos fuera una decepción. «La temporada es muy buena, aunque puedes quedar eliminado. ¿Frustración en una temporada excelente con 27 victorias? Hemos estado vivos en todas las competiciones. En Superliga, en la Liga Endesa, en la Copa, en la BCL (Basketball Champions League) y vamos a jugar un playoff a alto nivel. No, la palabras frustración y decepción no deben entrar en nuestro vocabulario esta temporada», valora.

Aniano no renuncia a repetir este año en el futuro. «Lograr 27 victoria es un hecho histórico, pero las palabras inalcanzable e irrepetible no son para tenerlas en mente. Cuando volvamos a competir en Liga regular veremos hasta donde llegamos. Hemos hecho una excelente temporada, manejamos muy bien todo lo relacionado con la situación de pandemia, esos movimientos necesarios para que todo se pudiera llevar a cabo. El trabajo del cuerpo técnico ha sido excelente. Lograr ese número de victorias y quedar terceros es histórico», dijo.

Ni siquiera los resultados mejorables del tramo final bajan la nota. Aniano desgrana las causas. «Carga de partidos, carga de desplazamientos, carga de presión mental cada vez que te realizan una prueba PCR, estar pendiente de resultados por parte de los que llevan el club y de los jugadores.., la carga mental de no poder tener una vida como equipo sino todo reducido a estar en un hotel. El final se hace un poco largo, lo pagamos y más con el precio de la insularidad para nosotros», señala.

Viene la gran cita, el playoff. Cabrera no tiene claro que el Lenovo sea favorito. «Depende, ellos son los campeones intercontinentales y de la BCL, hemos jugado 5 partidos contra ellos y cuando juegas tanto alguno se te puede escapar y más en una eliminatoria a tres. Ojalá lleguemos bien al playoff la próxima semana y consigamos otro hito histórico, entrar en las semifinales. Ya hemos hecho semifinales de Copa Rey. Vamos dando pasos en todos los sentidos», resalta el dirigente, que no se para a valorar si le conviene la duración de este playoff. «A 3 o a 5, da lo mismo, lo que nos toque, está estipulado a 3, hay que intentar llegar lo mejor posible para competir a buen nivel», resume.