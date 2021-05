El respiro que el paréntesis competitivo de estos días da a una ajetreada temporada ha permitido que Lenovo se presente de manera formal en la Isla como nuevo patrocinador del CB Canarias. Lo ha hecho casi cuatro meses después de haber arrancado oficialmente la relación entre ambas partes. A simple vista podría parecer una demora excesiva. Pero no lo es en base a la declaración de intenciones de los dos implicados de mantener una relación sólida y duradera; y también por la ilusión expresada por, Alberto Ruano, máximo responsable para España y Portugal del gigante tecnológico. «La sensación que tengo aquí no la habías sentido en mi vida», admitió el directivo madrileño sobre ese enamoramiento que ha despertado el club aurinegro en él y en su empresa.

La puesta de largo de Lenovo en Tenerife tuvo lugar este lunes en el Hotel Mencey de Santa Cruz, en un acto en el que el proyecto cestista encabezado por Félix Hernández también contó con la presencia de buena parte de las instituciones políticas que lo respaldan. Fue el caso de Manolo López, director general de Deportes del Gobierno de Canarias; Pedro Martín y Enrique Arriaga, presidente y vicepresidente el Cabildo Insular; Concepción Rivero, consejera de Deportes del Cabildo; Laura Castro, director insular de Deportes; Idaira Afonso, concejala de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna; José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz; y Pablo Ojea, director comercial de Iberostar en Canarias y Cabo Verde.

Abrió el acto Félix Hernández, que agradeció a Alberto Ruano «la decisión tan compleja de patrocinar a un club», dejando claro que «esto no es un proyecto de unos locos, sino que representa a toda la sociedad isleña». «Sabemos que este apoyo tiene tu sello, y que fuiste tú el que lo defendió, con todo lo que eso supone», añadió sobre una vinculación que en un principio se prolongará hasta finales de la próxima campaña 21/22.

Por su parte, Alberto Ruano, director general de Lenovo Iberia, reconoció sentirse «como en casa» y destacó el enorme feeling generado con los responsables del club desde las primeras conversaciones. «Necesitábamos más reconocimiento de marca, y para mí fue muy sencillo entenderles, tanto a Félix como a Aniano, el proyecto, su forma de ser y cómo nos dieron a conocer el club. Ahí vimos que eran parecidos a nosotros, que somos una empresa que quiere ser grande, pero creciendo poco a poco», explicó el directivo madrileño antes de recalcar que «a veces los caminos largos, con gente con la que te encuentras a gusto, son más sencillos, en lugar de poner dinero y se acabó». «Por eso decidimos que la mejor forma de seguir creciendo en el deporte era unirnos al Canarias», subrayó.

Para Ruano, tanto su marca como el club «encajan perfectamente», por lo que se siente «contento e identificado» con el CB Canarias y «el trabajo que se está haciendo», a la misma vez que avisó que por delante «quedan muchos retos por cumplir» para generar «un futuro muy bonito y una historia preciosa que contar dentro de unos años». En este sentido el máximo responsable del Lenovo Iberia reiteró que la del patrocinio a la entidad aurinegra «es la mejor elección que se podía hacer».

“No hay estrés por ganar títulos”

Ha desembarcado Lenovo en la que por ahora está siendo la mejor temporada del CB Canarias, al menos en la Liga Endesa. Un estado de bonanza que, asegura Ruano, no confunde el objetivo. «Conocemos los presupuestos de otros clubes, pero también la forma de trabajar del Canarias y sus metas, y en ningún momento nos hemos marcado en nuestra relación ningún hito espectacular», apuntó ayer Ruano, que limita esta vinculación a «seguir trabajando de la mano para mejorar el club y el equipo, y contribuir a los éxitos si vienen». «No será una situación de estrés que Lenovo esté o no esté en el club por ganar o dejar de ganar títulos. Esto nunca se ha hablado ni se hablará», añadió de forma tajante el directivo. «Tenemos los pies en el suelo y sabemos que hay potentes inversiones en otras ciudades que no están a nuestro nivel... de momento. Todo se verá en un futuro», concluyó, eso sí, con cierto matiz de ambición ganadora.