Félix Hernández se mostraba ayer sumamente agradecido por el respaldo con el que viene contando su club. «El apoyo del resto de empresas y otras instituciones es muy importante, pero el de Lenovo y el Cabildo Insular son vitales para que este producto perdure, y más este año en el que hemos dejado de ingresar más de un 20 por ciento del presupuesto solo en ticketing. Ha sido fundamental», comentaba el presidente canarista, que tampoco disimulaba «bastantes nervios y emoción» para que el playoff «empiece ya y tratar de pasar la primera eliminatoria», en la que a su entender «no hay favorito». «Estamos satisfechos con el trabajo realizado, pero ahora vamos a seguir luchando y soñando para intentar quedar, al menos, entre los cuatro primeros», añadió el dirigente aurinegro, para el que pasar esa primera ronda ante el Burgos sería un añadido en «intentar ampliar el patrocinio con Lenovo durante varios años más, tal y como han expresado en la empresa». Hernández cree que será «muy difícil» tener afición en la grada. «Pero aún así, si pasamos a nivel 1, y en Burgos no, como club no pondríamos afición porque creemos en la limpieza del deporte. Nuestra decisión es que si ellos no lo tienen, nosotros tampoco», concluyó.