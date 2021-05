El domingo se definió el playoff de la ACB. Un cuadro en el que el Lenovo Tenerife tenía asegurada su presencia desde hacía ya bastantes jornadas, confirmando incluso, con mucha solvencia, su condición de cabeza de serie en los cuartos de final. Solo un ejemplo más de la consolidación de los aurinegros en la zona noble de la competición.

Un lustro en el top 8 de la ACB. La tercera plaza al término de la liga regular o las 27 victorias logradas son destellos que tal vez no permiten apreciar en su justa medida la regularidad que viene mostrando el CB Canarias a lo largo de estos últimos años y que le ha permitido consolidarse en la zona noble de la ACB. Tan habitual es ya la presencia de los aurinegros entre los ocho primeros clasificados que en estos cinco años más recientes solo ha faltado a una eliminatoria por el título de liga o de Copa del Rey. Sucedió en la campaña 18/19, cuando los canaristas solo fueron novenos el término de la liga regular.

Nueve presencias sobre 10 posibles, entre el torneo del KO y la postemporada liguera, es la carta de presentación desde la 16/17 de un Lenovo Tenerife que solo es superado en este sentido por el Real Madrid, el Barcelona y el Valencia, los únicos que han logrado hacer pleno en este lustro competitivo. Con el mismo registro que el cuadro canarista aparece el Baskonia (no jugó la Copa del Rey de 2020 en Madrid), mientras que más atrás queda el Unicaja, cuya intermitencia más reciente quedó patente este domingo al no poder entrar entre los ocho primeros tras caer en su cancha ante el Real Madrid. Algo similar le ha sucedido al Gran Canaria (cinco presencias por merecimiento propio), que por contra sí se metió in extremis en estos playoff de la 20/21 después de una gran segunda vuelta.

Pero esa presencia canarista entre los mejores de las dos competiciones más importantes a nivel nacional no se limita a una clasificación testimonial ni apurada. Y es que de estos nueve saltos de nivel, seis han llegado con la condición de cabeza de serie. La más reciente la actual en la Liga Endesa, beneficio que también ostentaba el curso pasado (era cuarto y con un partido menos) cuando se detuvo la liga por la pandemia. Pero es en la Copa del Rey a donde mejor situados han llegado los aurinegros de manera habitual, dando la razón a su técnico sobre la tendencia de sus equipos a empezar bien las temporadas. Así, el Lenovo Tenerife ha acabado la primera vuelta entre los cuatro primeros estas tres últimas campañas (20/21, 19/20 y 18/19) e igualmente la 16/17. Unas destacadas prestaciones que luego le ayudaron a meterse hasta en tres ocasiones, en semifinales.

El único borrón, el de hace justamente dos años, cuando el Canarias vio como se le escapaba, de manera incomprensible, la octava posición. Tras encadenar cuatro victorias, entre ellas las dos de su minigira gallega (Breogán y Obradoiro), los aurinegros llegaron a la última jornada, y pese a la derrota contra el Unicaja, con opciones de pasar el corte. Sin embargo, y frente a un Fuenlabrada que ya no se jugaba nada, los de Vidorreta ofrecieron una imagen más que discreta, cediendo finalmente en la prórroga (88-84) para acabar novenos. Es la única mancha de una hoja de servicios casi inmaculada.