El Lenovo Tenerife vuelve a competir casi dos semanas después de la decepción en Nizhny Nóvgorod. La cita en el Príncipe Felipe es un paso más en esta fase intermedia entre el grueso de la temporada y el tramo final, los playoffs por el título.

Los aurinegros llegan descansados y tienen dos encuentros para afinar antes de intentar entrar en semifinales, otro hito en la historia de un club que no ha dejado de dar pasos hacia adelante en los últimos años. Vidorreta ya avisó el lunes de que no va a forzar a jugadores más castigados, pero quiere aprovechar los dos últimos partidos para volver a ver a pleno rendimiento a sus 12 efectivos, con los que va a acabar la competición.

Respecto al plantel, la duda es saber en qué situación real está Tyler Cavanaugh, que no jugó ni un minuto en la Final 8. Vidorreta no dio detalles sobre la situación de Tyler, básico durante toda la temporada. «No jugó como otros no lo han hecho en otros partidos», se limitó a decir.

El Casademont trae muy buena racha. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos ligueros, con victorias sonadas, como las conseguidas en Málaga (78-101) o Burgos (95-98). Tienen varias novedades importantes respecto a la primera vuelta. No están DJ Seeley, Jason Thompson o el lesionado Krejci.

El Príncipe Felipe no se le da mal a los aurinegros. Han ganando allí en 7 de sus 16 visitas. De hecho, su mejor resultado se dio en la última (99-111).

El Casademont también ha sufrido el parón, porque compartió experiencia en Rusia. Al contrario que Vidorreta, Casimiro se quejó de la influencia negativa de no jugar estas dos semanas. «El parón no viene bien. Una vez que tienes esa circunstancia hay que hacerla buena. Hemos trabajado, descansado y eso es lo positivo», añadió. El técnico de los maños puso en valor al Lenovo. «Es un equipo que juega de memoria. La conexión Marcelinho-Shermadini es muy buena y cuando funciona es buena para ellos pero también para todo el equipo por los espacios que generan. Tenemos que intentar desconectar alguna de sus parejas y, a nivel general, hacer una buena defensa, un buen trabajo en el rebote y jugar con alegría en ataque. Va a ser un partido complicado pero tenemos que estar centrados en nuestro trabajo y, si lo hacemos bien, podemos ganar», apunta Casimiro.

Félix, muy molesto.

Esta tarde no habrá público en el partido. Luis Casimiro se quejó ayer. Cree que mejor hubiera sido acabar la Liga en igualdad de condiciones y no hacer distinciones. Más duro fue Félix Hernández, en Cope Tenerife. «Queremos ser los chachis, los modernos, innovar con las competiciones, somos más papistas que el papa. En este sentido el fútbol nos gana por goleada», dijo. «Prefiero no seguir opinando de decisiones políticas, estoy bastante cansado del tema de las aficiones. No es justo que en ciertas canchas se permita el público y en otras no», señaló, y fue más allá. «Si a nosotros nos hubieran autorizado, ya teníamos un comunicado preparado diciendo que no íbamos a permitir la vuelta de nuestra gente, porque no nos parece justo», añadió.